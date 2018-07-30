Самые крутые в мире школы

Сегодняшние школы сильно отличаются от тех, которые посещали представители среднего поколения. Новые технологии, инновационные способы обучения и даже недавно появившиеся методы воспитания — всё это постепенно проникает в учебные заведения. А эти школы настолько радикально отличаются от обычных, что даже сложно поверить в их существование.

1. Школа Summit Sierra, Сиэтл, США. В этой частной школе, открытой в 2015 году, применяется персонализированный подход. Ученики активно участвуют в собственно образовании: они не только изучают науки, но и постоянно обсуждают с преподавателями насущные вопросы и будущую карьеру.

2. Egalia, Стокгольм, Швеция. Система обучения здесь основана на полном равенстве между учащимися. Преподаватели и дети не употребляют местоимения «он» и «она», все обращаются друг к другу только по имени. В подобной атмосфере должны вырасти люди, терпимые к религиозным, гендерным, возрастным и физическим особенностям других.

3. Altschool, Сан-Франциско, США. Преподаватели этой школы учат детей мыслить гибко, чтобы в дальнейшем им было проще адаптироваться в жизни. Приоритет отдаётся социально-эмоциональному обучению.

4. Capre Diem School, Южная Каролина, США. Руководство школы заменило все классы на кабинеты, напоминающие офисные. Это сделано для того, чтобы дети уже с юных лет готовились ко взрослой жизни. Каждый школьник имеет небольшой кабинет с компьютером.