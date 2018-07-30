Ещё
Самые крутые в мире школы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Самые крутые в мире школы 

Рамблер 4 часа назад
Сегодняшние школы сильно отличаются от тех, которые посещали представители среднего поколения. Новые технологии, инновационные способы обучения и даже недавно появившиеся методы воспитания — всё это постепенно проникает в учебные заведения. А эти школы настолько радикально отличаются от обычных, что даже сложно поверить в их существование.
1. Школа Summit Sierra, Сиэтл, США. В этой частной школе, открытой в 2015 году, применяется персонализированный подход. Ученики активно участвуют в собственно образовании: они не только изучают науки, но и постоянно обсуждают с преподавателями насущные вопросы и будущую карьеру.
2. Egalia, Стокгольм, Швеция. Система обучения здесь основана на полном равенстве между учащимися. Преподаватели и дети не употребляют местоимения «он» и «она», все обращаются друг к другу только по имени. В подобной атмосфере должны вырасти люди, терпимые к религиозным, гендерным, возрастным и физическим особенностям других.
3. Altschool, Сан-Франциско, США. Преподаватели этой школы учат детей мыслить гибко, чтобы в дальнейшем им было проще адаптироваться в жизни. Приоритет отдаётся социально-эмоциональному обучению.
4. Capre Diem School, Южная Каролина, США. Руководство школы заменило все классы на кабинеты, напоминающие офисные. Это сделано для того, чтобы дети уже с юных лет готовились ко взрослой жизни. Каждый школьник имеет небольшой кабинет с компьютером.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Мутанты, которые уже живут на планете
Красавицы в бикини спасаются от жары14
Разоблачения знаменитых фокусников
Самые страшные пророчества России60
Каких детей русские не крестили1
Видео
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
00:07
Неудачные попытки трюкачей
Люди
04:22
Разоблачения знаменитых фокусников
Истории
16:29
Знаменитые клады, которые усердно ищут
Истории
05:39
Мутанты, которые уже живут на планете
Безумный мир
10:00
Фантастические места, которые действительно есть
Места
10:03
Самые крутые в мире школы
Места
05:57
Как добыть золото из старых часов
Вещи
00:55
Американский папа
Истории
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение