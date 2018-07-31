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Самые знаменитые нудистские пляжи в СССР
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Самые знаменитые нудистские пляжи в СССР 

Русская семерка 7 часов назад
Фото: Русская семерка
Официальная история советских нудистских пляжей кратковременна — после образования СССР они просуществовали всего несколько лет, пока нудизм в Советском Союзе не оказался под негласным запретом.

Пляжи на Москва-реке и в Батуми

Судя по сохранившимся и опубликованным архивным фотографиям, первые нудистские пляжи, где не стеснялись обнажаться как мужчины, так и женщины, появились в столице СССР еще в 20-х годах ХХ века. Знаменитыми на весь мир их сделал будущий лауреат Пулитцеровской премии американский журналист, публицист и писатель Хьюберт Никербокер, с 1925 по 1927 работавший в Москве.
В своих путевых заметках Никербокер описал прибрежную зону Москвы-реки, которую занимали в жаркие летние дни тысячи москвичей обоего пола самых разных возрастов. Большинство из них отдыхали и купалась, будучи полностью обнаженными.
Концом 20-х годов датируется также хроника американской киноленты, где в частности, упоминается о пляже с нудистами в Батуми (этот англоязычный сюжет опубликован в Сети).
Публичная нагота, в том числе, и пляжная, начала преследоваться в СССР официально, на правительственном уровне и порицаться в прессе, с декабря 1925 года, когда советское движение радикальных нудистов яростно раскритиковал на очередном партийном съезде член Политбюро ЦК ВКП (б) Николай Бухарин.
Сравнительно небольшое количество фото и кинодокументов того времени, зафиксировавших отдых советских граждан на нудистских пляжах, — это все, что осталось для потомков. Некоторые отечественные историки предполагают, что гораздо больше материалов о популяризации советского нудизма либо до сих пор засекречены, либо давно уничтожены.

«Лисья бухта»

Издание «Крымский Телеграф» называет пляж «Лисья бухта» (в просторечии Лиська) «первым нудистским пляжем в СССР и крупнейшим местом сбора неформалов Советского Союза». «Лисья бухта» расположена неподалеку от Коктебеля рядом с поселком Курортное, она считается самым знаменитым местом отдыха нудистов в Крыму. Газета приводит воспоминание одного из своих читателей, который рассказал, что в 1975 году, когда он отдыхал в «Лисьей бухте», этот пляж был «буквально усеян» обнаженными телами, как женскими, так и мужскими.
В Интернете многими сайтами тиражируются слухи о том, что «Лисью бухту» в советские времена любили посещать Виктор Цой, Андрей Макаревич, Борис Гребенщиков, Жанна Агузарова и другие отечественные неформалы. Однако нет ни одного интервью, где бы сами рокеры это подтверждали. Макаревич был в «Лисьей бухте» в начале нулевых — об этом на «Радио Свобода» рассказывал писатель Виктор Ерофеев, который приглашал музыканта на свой коктебельский фестиваль «Куриный бог».

«Пляж Волошина» в Коктебеле

Приводя туристический обзор достопримечательностей Коктебеля, вспоминается и популярная версия происхождения знаменитого со времен СССР нудистского пляжа в этом поселке. Согласно распространенной версии, известный поэт, искусствовед и художник Максимилиан Волошин и его некоторые его именитые гости, «считаются» основателями коктебельского натуристского пляжного движения. Разносторонне одаренный творческий деятель, Волошин подолгу жил в Крыму, где и умер в 1935 году. В Коктебеле сейчас дом-музей М. Волошина.
Эта версия основывается на его работах Максимилиана, в которых художник прославляет естественность наготы. Но — не повсеместно, а только на природе, в частности, «у всякой текущей воды», как писал в одном из своих очерков Волошин. В Коктебеле поэт шокировал окружающих, купаясь обнаженным. Но документальных подтверждений тому, что его примеру следовали многочисленные гости, среди которых были известные художники, писатели и другие творческие личности, нет.

«Лечебный нудизм»

Официально разрешенные нудистские пляжи в СССР второй половины ХХ века все же существовали. Так, многие представители старшего поколения, отдыхавшего в здравнице в Гаграх, могут вспомнить так называемый «медицинский женский пляж» — специально огороженную территорию Гагрского курорта для «… проведения лечебно-профилактических процедур и купаний под контролем медперсонала» (в том числе, и солнечных ванн), как прописано в советских «Санитарных правилах устройства, оборудования и эксплуатации лечебных пляжей».
Пляж для раздельного лечения мужчин и женщин действовал с первой половины 30-х годов и до начала 90-х пользовался большой популярностью у жителей СССР, впрочем, как и сам курорт.
Сегодня инфраструктура «медицинского женского пляжа», находящегося в Старой Гагре, судя по сообщениям местных блогеров и тех, кому довелось там отдыхать, находится в удручающем состоянии — пляж заброшен и не ухожен.
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