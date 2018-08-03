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У берегов Греции был обнаружен необычный объект
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У берегов Греции был обнаружен необычный объект 

Рамблер 3 часа назад
Пользователи Google Earth заметили под водой у побережья Эгейского моря странный предмет идеально круглой формы. Диаметр этого "круга" составляет около 67 метров, хотя некоторые уверены, что даже больше.
Бурные обсуждения в Сети этот объект вызвал именно благодаря своей строгой форме. Пользователи уверены, что если бы это был кратер потухшего вулкана, как предположили геологи, он выглядел бы по-другому, более естественно.
Еще одна правдоподобная версия — это разрушенный маяк, который мог освещать путь мореплавателям много лет назад, или любая другая часть архитектуры, например, колонна.
Конечно, есть и более странные теории: некоторые пользователи уверены, что это инопланетный объект. С ними согласны уфологи, которые уже успели подтвердить, что это место падения корабля пришельцев, который потерпел крушение над Грецией 200 лет назад.
Другие комментаторы предполагают, что это секретный военный объект, который находится у берегов Греции недавно, поскольку раньше никто его не замечал.
Таинственный "круг" обнаружили случайно, когда искали места, отмеченные пожарами в Греции.
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