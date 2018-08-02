Горы, не отпускающие альпинистов живыми

Альпинисты год за год ставят новые личные рекорды. Для кого-то это подъём на очередной пик, для кого-то — покорение ещё одной горной вершины, для кого-то — длительная ночёвка на склоне. Но есть у альпинистов и свой печальный рейтинг. Туда входят вершины, покорение которых сопряжено с большим риском: эти горы калечат и уносят жизни.

1. Вершина К-2, входящая в горную систему Центральной Азии Каракорум. Высота вершины 8 614 метров, она считается второй по сложности восхождения вершиной на планете. Первыми её покорили итальянцы в 1954 году. К 2008 году на пик взошли 284 человека, 66 погибли при попытке взойти на гору, многие умерли уже при возвращении. Рейтинг смертности К-2 — 25 процентов.

2. Нангапарбат, находящийся на северо-западе Гималаев, принадлежащем Пакистану. Высота вершины 8 125 метров. В 1895 году была совершена первая попытка покорить гору, и тогда же был открыт скорбный счёт: при восхождении погиб лучший альпинист своего времени британец Альберт Маммери. К настоящему моменту пик покорился трём сотням смельчаков, но погибло здесь более 80. Рейтинг смертности Нангапарбата — 23 процента.

3. Эйгер, расположенная в Альпах Швейцарии. Высота вершины 3 970 метров. Несмотря на сравнительно небольшую высоту Эйгер считается одним из главных убийц альпинистов. Первое покорение произошло в 1858 году, и за прошедшие полтора столетия горная вершина унесла жизни 64 человек.