Ещё
Горы, не отпускающие альпинистов живыми
Далее:
Читайте также:
Ещё

Горы, не отпускающие альпинистов живыми 

Рамблер 6 часов назад
Альпинисты год за год ставят новые личные рекорды. Для кого-то это подъём на очередной пик, для кого-то — покорение ещё одной горной вершины, для кого-то — длительная ночёвка на склоне. Но есть у альпинистов и свой печальный рейтинг. Туда входят вершины, покорение которых сопряжено с большим риском: эти горы калечат и уносят жизни.
1. Вершина К-2, входящая в горную систему Центральной Азии Каракорум. Высота вершины 8 614 метров, она считается второй по сложности восхождения вершиной на планете. Первыми её покорили итальянцы в 1954 году. К 2008 году на пик взошли 284 человека, 66 погибли при попытке взойти на гору, многие умерли уже при возвращении. Рейтинг смертности К-2 — 25 процентов.
2. Нангапарбат, находящийся на северо-западе Гималаев, принадлежащем Пакистану. Высота вершины 8 125 метров. В 1895 году была совершена первая попытка покорить гору, и тогда же был открыт скорбный счёт: при восхождении погиб лучший альпинист своего времени британец Альберт Маммери. К настоящему моменту пик покорился трём сотням смельчаков, но погибло здесь более 80. Рейтинг смертности Нангапарбата — 23 процента.
3. Эйгер, расположенная в Альпах Швейцарии. Высота вершины 3 970 метров. Несмотря на сравнительно небольшую высоту Эйгер считается одним из главных убийц альпинистов. Первое покорение произошло в 1858 году, и за прошедшие полтора столетия горная вершина унесла жизни 64 человек.
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ильин день: приметы 2 августа
Почему неправильно говорить «извиняюсь»7
Знаменитости, которые были женаты на родственниках3
Что стало с сестрами Гитлера после войны14
Кого кроме Ленина мумифицировали в России22
Видео
10:45
Монстры в которых никто не верил
Безумный мир
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
05:33
Игрушечная дорога вошла в Книгу рекордов Гиннеса
Вещи
07:34
Крышесносные совпадения, в которые нельзя поверить
Безумный мир
05:50
Загадочные факты о таинственном Нострадамусе
Люди
16:56
Заброшенные здания, где живут призраки
Места
10:04
Правила выживания на борту самолета
Истории
07:09
Виртуальные страны, которых нет на карте
Места
14:45
Горы, не отпускающие альпинистов живыми
Места
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение