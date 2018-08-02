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Виртуальные страны, которых нет на карте
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Виртуальные страны, которых нет на карте 

Рамблер 5 часов назад
Сейчас в мире существует 251 страна. Но есть на Земле и виртуальные страны, которые не признаются другими государствами. Тем не менее, они действительно существуют.
1. Либерленд. Государство основано в апреле 2015 года жителем Чехии Витом Едличкой. Находится Либерленд на нейтральной территории между Сербией и Хорватией.
2. Княжество Хатт Ривер. В апреле 1970 года эта территория якобы отделилась от Австралии. Правит княжеством князь Леонард. А вот Австралия отказывается признавать существование Княжества.
3. Республика Минерва. В январе 1972 года страну создал миллионер из США Майкл Оливер. Он насыпал искусственный остров на рифах у берегов острова Тонга, потратив на это 200 000 долларов.
4. Республика Вангамомона. Это крошечное виртуальное государство знаменито тем, что его президентами были козел и пудель.
5. Силенд. Страну создал британец Пэдди Рой Бейтс в 1967 году. В годы второй мировой войны Великобритания выстроили в море платформы, где стояли зенитные батареи. После войны Бейтс и его товарищ решили устроить на платформе парк развлечений, но рассорились. В конце концов Бэйтс объявил платформу независимым государством.
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