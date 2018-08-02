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Город 404: китайский Сайлент-Хилл
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Город 404: китайский Сайлент-Хилл 

Trendymen 5 часов назад
Фото: Trendymen
Китайский Сайлент-Хилл — вот, как прозвали странный закрытый город в западной прессе. Когда-то давно здесь располагался центр по переработке ядерных материалов. Теперь гулять по обезлюдевшим проспектам, пыльным улицам и разрушенным домам как минимум страшно.

В погоне за атомом

КНР с момента образования стремились к развитию ядерной программы. Без атомной бомбы держава и в самом деле не могла обзавестись приставкой «сверх», но долгое время китайские ученые не могли добиться успеха.

Отказ СССР и первый успех

Лидеры СССР отказались предоставить КНР ядерное оружие. Но взамен Китай получил несколько крупных поставок научного и технологического оборудования, кроме того, велась обширная подготовка кадров для ядерной отрасли.
Trendymen
16 октября 1964 года были проведены первые успешные испытания китайской ядерной бомбы: уран для нее добывался в Горной области Ганьсу.

Объект 404

Советские же специалисты помогли КНР создать проект особого города, рядом с которым был возведен завод. Поселок специально отнесли за целых 2000 километров от Пекина, само его существование долгое время оставалось совершенно секретным. Городу даже не дали названия, он так и остался в истории Объектом 404.

Все для жизни

Небольшой поселок строился тщательно. Здесь появилась вся необходимая инфраструктура, больше подходящая для крупного города.
Trendymen
Дворец культуры, библиотека, больница, школы и детские сады — покидать Объект 404 местным рабочим было просто запрещено.

Пустынная местность

Долгое время проблемой оставалась пустыня Гоби. Пески неумолимо поглощали окраины города, пока не выросли специально посаженные вокруг деревья. Небольшой лесок защитил жителей от песчаных бурь.

Китайская Припять

Этот моногородок не найти ни на одной карте. Тем не менее, жизнь кипела здесь до самого 2005 года. Более 20 тысяч человек трудились над китайским ядерным проектом.

Консервация

Что произошло на объекте в 2005 году остается загадкой. Известно лишь, что власти в течение трех недель эвакуировали большую часть населения, сам же город подвергся тщательной консервации.
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