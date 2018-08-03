Ещё
На севере Москвы откроют кемпинг на крыше
Далее:
Читайте также:
Ещё

Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше 

Партнерский материал 2 часа назад
Фото: партнерский материал
С 17 по 25 августа в районе Ходынского поля откроют зону для глэмпинга. Пространство с 10 палатками-шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшеном расположится на крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк». Задумка проекта в том, чтобы дать людям возможность расслабиться, не выезжая из Москвы. Палатки-шатры можно арендовать через интернет-сервис Airbnb.

ЧТО ТАКОЕ ГЛЭМПИНГ?

Глэмпинг (англ. glamorous camping) — это вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы.

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Максим Лапчук, креативный директор «Авиапарка»:
«Проект получил название Moscow Escape и на 8 дней станет идеальным местом, чтобы перезагрузиться: у гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы. Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых».

КАК УСТРОЕНО ПРОЖИВАНИЕ?

Палаточный городок занимает 1600 м², включает 10 комфортабельных палаток-шатров купольного типа диаметром 5 метров и площадью 19,6 м² и вмещает до 30 проживающих. На территории круглосуточно работает охрана, есть англоговорящий сотрудник ресепшена, который поможет спланировать пребывание и расскажет, какие достопримечательности посетить в Москве.
партнерский материал
У гостей будет доступ к раздельным душевым и туалетам в расположившемся по соседству футбольном манеже «Время футбола». Уборка, бесплатный Wi-Fi, парковка, гладильная комната, фен и локеры включены в стоимость проживания. Еще есть зона отдыха с шезлонгами и пуфами, настольным футболом и столом для пинг-понга, зоной для лекций и занятий йогой.

ЧТО ВНУТРИ ПАЛАТКИ?

Привезенные из Бельгии палатки-шатры установили на деревянном помосте. Они изготовлены из ткани, которая не впитывает влагу и защищает от солнца и ветра. В одной палатке могут разместиться до 3 человек — двое взрослых и ребенок.
партнерский материал
Внутри — спальные места, напольное зеркало, комод, вентилятор, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешало. Есть свет, электричество, розетки и отопление на случай прохладной ночи.
партнерский материал
Гостям предложат комплект постельного белья, гигиенические наборы и полотенца.

БУДЕТ ЧТО-ТО ЕЩЕ ПРОИСХОДИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ?

На время работы глэмпинга рядом с палатками появится pop-up студия стрит-арта. Под кураторством городского пространства «Хлебозавод» художники Василий Grino и Иван Tame оформят цилиндрический арт-объект, высота которого составит 4 метра, диаметр — 5 метров. Впоследствии инсталляция украсит зону центрального атриума «Авиапарка».

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН?

В проживание включен завтрак от сети кофеен Cofix, которая выступила партнером проекта. На выбор предлагают одно блюдо и напиток. В меню сырники, сэндвичи, каши, бельгийские вафли, свежевыжатый сок, чай, кофе. Завтрак длится с 9 утра и до полудня.

КАКИЕ ЕЩЕ БОНУСЫ ЕСТЬ У ПРОЖИВАЮЩИХ?

Гости глэмпинга смогут бесплатно посещать фитнес-клуб Come on Gym. На территории проекта также расположена 6-метровая аэродинамическая труба I Can Fly — здесь резиденты смогут испытать ощущение свободного полета.

КАК АРЕНДОВАТЬ ПАЛАТКУ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Места сдаются через онлайн-площадку для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.
партнерский материал
Страница проекта уже размещена на сайте.
Стоимость одной ночи для троих человек — 6 000 рублей.

КОГДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ?

Официальное открытие проекта состоится 17 августа. Прямо перед палатками установят сцену, где выступят диджеи и группа «Ветерок» с аудиовизуальным шоу «Только танцы» с элементами гипноза. Тема вечера — modern gipsy.

КОГДА ЗАЕЗЖАЮТ ПЕРВЫЕ ГОСТИ?

Заселиться в палатки-шатры можно с 18 августа. Регистрация заезда с 14:00, выезд — в 12:00. Резиденты могут приводить гостей, которые попадут в глэмпинг по гостевым картам, но остаться переночевать в этом случае не получится.
Посмотреть место расположения на карте.
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что стало с детьми и внуками Юрия Гагарина
Ужасающие истории людей, похороненных заживо13
У берегов Греции был обнаружен необычный объект36
5 самых опасных людей на планете43
Вор украл телефон с помощью листа бумаги1
Новости партнеров
Видео
00:59
Женщина дважды за день прогнала медведя с кухни
Безумный мир
10:45
Монстры, в которых никто не верил
Безумный мир
01:30
Воры замаскировали акулу под ребенка
Безумный мир
00:55
Ветер унес палатки зрителей на немецком фестивале
Безумный мир
02:51
Что стало с детьми и внуками Юрия Гагарина
Люди
02:32
У берегов Греции был обнаружен необычный объект
Места
10:05
Крошечные дома, в которые вы захотите перебраться
Места
13:04
Бесполезные факты, которые стоит знать
Безумный мир
12:17
Что случилось с первыми цивилизациями Вселенной
Безумный мир
06:47
Преступники, которые на самом деле хорошие парни
Люди
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение