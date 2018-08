Палатки на высоте: на севере Москвы откроют кемпинг на крыше

С 17 по 25 августа в районе Ходынского поля откроют зону для глэмпинга. Пространство с 10 палатками-шатрами, зоной отдыха, охраной и ресепшеном расположится на крыше открытой парковки в западном крыле торгового центра «Авиапарк» . Задумка проекта в том, чтобы дать людям возможность расслабиться, не выезжая из Москвы. Палатки-шатры можно арендовать через интернет-сервис Airbnb.

ЧТО ТАКОЕ ГЛЭМПИНГ?

Глэмпинг (англ. glamorous camping) — это вид кемпинга, который одновременно совмещает отдых под открытым небом и удобства комфортабельной гостиницы.

КОМУ И ЗАЧЕМ ЭТО НУЖНО?

Максим Лапчук, креативный директор «Авиапарка»:

«Проект получил название Moscow Escape и на 8 дней станет идеальным местом, чтобы перезагрузиться: у гостей будет возможность расслабиться, не выезжая за пределы Москвы. Мы хотим, чтобы здесь люди находили единомышленников, вместе играли в пинг-понг, завтракали, спорили, шутили и становились частью сообщества тех, кто любит необычный отдых».

КАК УСТРОЕНО ПРОЖИВАНИЕ?

Палаточный городок занимает 1600 м², включает 10 комфортабельных палаток-шатров купольного типа диаметром 5 метров и площадью 19,6 м² и вмещает до 30 проживающих. На территории круглосуточно работает охрана, есть англоговорящий сотрудник ресепшена, который поможет спланировать пребывание и расскажет, какие достопримечательности посетить в Москве.

У гостей будет доступ к раздельным душевым и туалетам в расположившемся по соседству футбольном манеже «Время футбола». Уборка, бесплатный Wi-Fi, парковка, гладильная комната, фен и локеры включены в стоимость проживания. Еще есть зона отдыха с шезлонгами и пуфами, настольным футболом и столом для пинг-понга, зоной для лекций и занятий йогой.

ЧТО ВНУТРИ ПАЛАТКИ?

Привезенные из Бельгии палатки-шатры установили на деревянном помосте. Они изготовлены из ткани, которая не впитывает влагу и защищает от солнца и ветра. В одной палатке могут разместиться до 3 человек — двое взрослых и ребенок.

Внутри — спальные места, напольное зеркало, комод, вентилятор, прикроватные тумбочки, журнальный столик, вешало. Есть свет, электричество, розетки и отопление на случай прохладной ночи.

Гостям предложат комплект постельного белья, гигиенические наборы и полотенца.

БУДЕТ ЧТО-ТО ЕЩЕ ПРОИСХОДИТЬ НА ПЛОЩАДКЕ?

На время работы глэмпинга рядом с палатками появится pop-up студия стрит-арта. Под кураторством городского пространства «Хлебозавод» художники Василий Grino и Иван Tame оформят цилиндрический арт-объект, высота которого составит 4 метра, диаметр — 5 метров. Впоследствии инсталляция украсит зону центрального атриума «Авиапарка».

ЗАВТРАК ВКЛЮЧЕН?

В проживание включен завтрак от сети кофеен Cofix, которая выступила партнером проекта. На выбор предлагают одно блюдо и напиток. В меню сырники, сэндвичи, каши, бельгийские вафли, свежевыжатый сок, чай, кофе. Завтрак длится с 9 утра и до полудня.

КАКИЕ ЕЩЕ БОНУСЫ ЕСТЬ У ПРОЖИВАЮЩИХ?

Гости глэмпинга смогут бесплатно посещать фитнес-клуб Come on Gym. На территории проекта также расположена 6-метровая аэродинамическая труба I Can Fly — здесь резиденты смогут испытать ощущение свободного полета.

КАК АРЕНДОВАТЬ ПАЛАТКУ И СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?

Места сдаются через онлайн-площадку для размещения, поиска и краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb.

Стоимость одной ночи для троих человек — 6 000 рублей.

КОГДА ОФИЦИАЛЬНОЕ ОТКРЫТИЕ?

Официальное открытие проекта состоится 17 августа. Прямо перед палатками установят сцену, где выступят диджеи и группа «Ветерок» с аудиовизуальным шоу «Только танцы» с элементами гипноза. Тема вечера — modern gipsy.

КОГДА ЗАЕЗЖАЮТ ПЕРВЫЕ ГОСТИ?

Заселиться в палатки-шатры можно с 18 августа. Регистрация заезда с 14:00, выезд — в 12:00. Резиденты могут приводить гостей, которые попадут в глэмпинг по гостевым картам, но остаться переночевать в этом случае не получится.