Подводная пещера майя: космос под землей

Самая крупная подводная пещера планеты выглядит будто бескрайний космос и на деле является древним сакральным кладбищем майя. Судя по всему, великая цивилизация считала это место вратами в загробный мир.

Первые исследования пещеры начались еще в 1997 году с сенота Гран Сенот. На ту пору ученые и не предполагали, что внизу их ждет целых 347 километров затопленных чудес.

Спустя десять лет пещеру исследовали почти полностью. Величественная Сак-Актун полна загадок: внизу дайверы обнаружили массу костей людей и животных, притом возраст некоторых достигал 9 тысяч лет.

Эта огромная пещера представляет собой самый важный подводный археологический объект в мире, поскольку там более сотни археологических контекстов, среди которых свидетельства о первых поселенцах Америки, такие как исчезнувшая фауна и, конечно, культура Майя

— Гильермо де Анда, сотрудник Национального института антропологии и истории Мексики

Кроме всего прочего, на дне Сак-Актум лежат кости существ времен последней ледниковой эпохи. Гигантские ленивцы, древние медведи и гомфотерии попадали вниз случайно: ученые полагают, что пещера стала для них смертельной ловушкой.

Входы в Сак-Актум разбросаны по всему Юкатану. Это карстовые провалы, которые цивилизация майя считала священными. Коренные американцы строили свои города вокруг сенотов — единственного источника питьевой воды на полуострове.