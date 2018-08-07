На дне озера в Турции нашли затерянный город

На дне озера Ван в Турции исследователи обнаружили развалины древней крепости, построенной еще 3000 лет назад. В то время на территории современной Турции располагалось могущественное государство Урарту.

Величественное сооружение занимает примерно квадратный километр площади и сейчас покоится на десятиметровой глубине. За несколько веков уровень воды в озере поднялся на 150 метров.

Пока дайверам удалось поднять на поверхность лишь небольшую статую льва. Ожидается, что местность будет исследована группами независимых ученых и археологов.

Древнее государство Урарту располагалось в Юго-Западной Азии, на территории Армянского нагорья. В первом тысячелетии до нашей эры Урарту было первым из всех азиатских государств региона.