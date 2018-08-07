Бункер «Грот»: главное убежище президента России

Испокон веков все правители государств, за исключением самых наивных и глупых, готовились к дню, когда все пойдет не по плану и надо будет срочно спасать свою жизнь. В Средневековье в замке для этого достаточно было проложить коридор, который начинался бы за дверью, замаскированной под книжный стеллаж или фальшпанель, проходил под землей и выходил подальше от замка, желательно на берег реки, где была припрятана лодка. В наши дни подобное решение спасет разве что от налоговиков , поэтому каждый уважающий себя правитель, придя к власти, немедленно начинает заботиться о сооружении собственного убежища.

В США главное убежище американского президента называется Site R и находится под горой Рейвен Рок (Raven Rock), оно рассчитано на 3000 человек.

Наше государство в этом плане не только не отстает, но даже превосходит своего вероятного противника. Многочисленные обычные укрытия разбросаны по всей стране, мы же расскажем о главном из них — бункере президента.

Настоящее название убежища держится в секрете, однако среди обычных людей оно известно как «Грот». Находится оно в Республике Башкортостан и построено прямо в горе Ямантау — самой высокой на Южном Урале, её высота — 1640 м. Сюда переместиться все высшее командование, если начнется крупномасштабный ядерный конфликт. Это сооружение настолько мощное и защищенное, что способно выдержать попадание сразу пяти ядерных зарядов подряд.

Строительство укрытия началось в 1980-е годы и примерно совпало по времени с разработкой и введением в строй оборонительной системы «Периметр», которая предназначена для нанесения глобального ядерного удара в ответ на массированную атаку неприятеля.

После развала СССР темп масштабной стройки был замедлен, но с 2000 года работа пошла с новой силой. Увеличились бюджетные дотации для расположенного рядом с объектом ЗАТО (закры́тое административно-территориальное образование) Межгорье. Именно тут зарегистрировано государственное предприятие «Управление строительства-30», которое специализируется на крупногабаритном подземном строительстве.

К объекту были проложены железнодорожная ветка и автомобильная дорога. По слухам в Германии была заказана специальная бурильная установка, которая может за месяц пробивать в скале тоннель на четверть километра. Объемы каменной выработки были так велики, что прямо внутри комплекса для её утилизации была сооружена камнедробильная фабрика.

Структура самого бункера, если верить слухам, похожа на шахту с отходящими от ствола на разной глубине горизонтами. Горизонты — это цилиндрические пещеры, вырубленные прямо в скальной породе, диаметром 30 метров. Общая протяженность тоннелей составляет порядка 500 километров. Часть из них отведена под жилые помещения, а остальное пространство бункера заполнено военным и медицинским оборудованием, складами с провиантом, боеприпасами, расходными материалами, запасными частями для оборудования.

Кроме суперзащиты в «Гроте» применены многочисленные инженерные разработки — большинство из них секретны, но информация об одной все же просочилась. Известно, что для качественной радиосвязи необходима мощная антенна. Строить радиовышку нельзя не только из соображений маскировки, но и потому, что её повреждение или уничтожение неминуемо лишит бункер связи. Поэтому ученые и инженеры решили проблему нестандартно. В качестве антенны они предложили использовать залежи железной руды, которыми богаты тамошние недра. Передатчик подключили к ним напрямую — получилась огромная по своим масштабам антенна, к тому же надежно защищенная.

Стройка находилась под непосредственным контролем Владимира Путина , который неоднократно приезжал на место лично. Широкой общественности эти поездки преподносились как отдых президента, который любит покататься на лыжах. Вот только почему-то президент выбирал для этого отдаленный горнолыжный курорт Абазково (просто от него до горного комплекса — всего несколько десятков километров).

Аналитики ЦРУ , которые внимательно следят за возведением объекта из космоса через спутники, проанализировали систему ассенизации и пришли к выводу, что бункер рассчитан примерно на 60 тысяч человек, но при необходимости может принять до 300 тысяч. Учитывая запасы продуктов и воды, люди смогут пробыть под землей до полугода.

В настоящий момент местность в районе Ямантау выглядит необитаемой, хотя она постоянно патрулируется военными. Раньше здесь стояло несколько военных частей, а на вершине горы располагалась вертолетная площадка. Периметр вокруг территории горы очерчен широкой просекой длиной в несколько сотен километров. Некоторые местные жители периодически совершают авантюрные вылазки на гору, но редко кому удается пробраться далеко, а те, у кого это получается, не находят ничего кроме заброшенных полуразвалившихся зданий. Гора Ямантау надежно хранит свои секреты.