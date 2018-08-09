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Канадец, изучавший русский язык, восхищен Россией
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Канадец, изучавший русский язык, восхищен Россией 

Карельские вести 12 часов назад
Фото: Карельские вести
Иностранец мечтает написать книгу о своих приключениях в России.
Канадец Давид Беланжэ приехал в Карелию вместе с девушкой. Как сообщает пресс-служба ПетрГУ, они хотели начать знакомство с Россией с одного региона, и выбрали нашу республику после того, как узнали, что здесь есть Кижи и Валаам.
Фонетику, грамматику, синтаксис русского языка молодой человек изучал пять месяцев в Лингвистическом центре ПетрГУ. Также он с преподавателями говорил о культуре России и особенностях менталитета жителей.
— Поначалу изучать русский язык было сложно. Особенно трудными для меня оказались падежи и виды глаголов. Сейчас я свободно чувствую себя в городе и компании русских друзей, — сказал каналец.
Иностранец побывал на Соловецких островах, там его поразила природа, архитектура и история.
— Мне понравились русские праздники. Особенно Масленица и День Победы. У нас в Канаде нет таких. Моя страна тоже участвовала во Второй мировой войне, но для нас — это день скорби. Здесь это праздник, объединяющий всю страну. День, когда люди празднуют победу, танцуют и поют песни. Мне понравился символический смысл акции «Марш памяти»,
— поделился он впечатлениями. Молодой человек намерен и дальше изучать русский язык, а в следующем году поехать в Иркутск. Также он сказал, что хочет совершить путешествие по Средней Азии и, «думаю, лучше, если я буду говорить там по-русски»
— Я мечтаю написать книгу о Средней Азии, а после пяти месяцев, проведенных в Карелии, теперь еще и о России.
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