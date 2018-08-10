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Гигантскую катапульту построили в Новой Зеландии
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Гигантскую катапульту построили в Новой Зеландии 

Рамблер 17 часов назад
В Новой Зеландии открыли катапульту, позволяющую пролететь над каньоном со скоростью 100 км/ч.
Каньон Невиса расположен неподалеку от новозеландского города Куинстаун. Любители острых ощущений съезжаются сюда, чтобы попробовать банджи-тарзанку, которая находится на 134-метровой высоте.
Именно здесь решено было разместить еще один экстремальный аттракцион — настоящую "человеческую катапульту". Реализацией идеи занимался знаменитый искатель приключений Эй Джей Хакетт, который уже больше 30 лет создает банджи-аттракционы по всему миру.
"Катапульта Невиса" отличается от банджи-тарзанки тем, что она буквально выталкивает человека. Благодаря мощному толчку бешеная скорость в 100 км/ч развивается за каких-то полторы секунды, а сам полет с высоты 150-ти метров занимает до четырех минут.
Задумка гигантской катапульты появилась много лет назад, однако на ее постройку ушло много времени и денег, говорят создатели. А тестирование нового аттракциона заняло девять месяцев.
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