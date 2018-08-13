В Альпах открыли музей Джеймса Бонда

В австрийских Альпах открыли постоянную выставку, посвященную агенту 007. В коммуне Зельден снимались ключевые сцены фильма "Спектр" 2015 года. Музей 007 Elements создал местный бизнесмен — поклонник "бондианы", который решил превратить родные места в историю.

Здание, расположенное на высоте больше трех тысяч метров над уровнем моря, спроектировал архитектор из Инсбрука. В качестве основного материала он использовал бетон, напоминающий горную поверхность. Таким способом постройка органично вписывалась в ландшафт.