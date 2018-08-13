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В Альпах открыли музей Джеймса Бонда
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В Альпах открыли музей Джеймса Бонда 

Рамблер 9 часов назад
Фото: Кадр из фильма "007: Спектр"
В австрийских Альпах открыли постоянную выставку, посвященную агенту 007. В коммуне Зельден снимались ключевые сцены фильма "Спектр" 2015 года. Музей 007 Elements создал местный бизнесмен — поклонник "бондианы", который решил превратить родные места в историю.
Здание, расположенное на высоте больше трех тысяч метров над уровнем моря, спроектировал архитектор из Инсбрука. В качестве основного материала он использовал бетон, напоминающий горную поверхность. Таким способом постройка органично вписывалась в ландшафт.
Выставка 007 Elements включает в себя девять тематических залов с мультимедийными инсталляциями. У посетителей есть возможность оказаться в экшн-сценах и познакомиться с исполнителями роли агента британской разведки в разные времена. Кроме того, в музее есть коллекция знаменитых шпионских приспособлений, например, шпионские часы и золотой пистолет. Экспозицию планируют обновлять с выходом новых фильмов о Бонде.
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