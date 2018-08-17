5 самых мрачных зданий Москвы

Москва, как и любая столица может похвастать десятками действительно мрачных мест, вокруг которых за несколько веков сложились пугающие легенды. Тут удивляться нечему: история чаще всего бывает беспощадна. Здания в центре российской столицы вовсе не выглядят пугающими и даже настораживающими. Между тем пасторальные цвета и зачастую наивная архитектура скрывает такие тайны, которых и вовсе не хочется касаться.

Дом на Набережной

Во времена Советского Союза дом звался «Домом правительства», сокращенно ДОПР. Москвичи, правда, предпочитали аббревиатуру читать по-другому, «дом предварительного заключения». И это вполне соответствовало действительности: за высокопоставленными жильцами прямо в квартиры частенько приходили граждане из НКВД — всего в лагерях сгинула ровно половина постояльцев. А чего удивляться, домик-то построили буквально на гробовых плитах, экспроприированных бесстрашными советскими комиссарами с церковного погоста при храме Николая Чудотворца на Берсеневке.

Лубянка

dnpmag.com

Пожалуй, самое мрачное и самое кровавое здание столицы. Фраза «подвалы Лубянки» даже стала крылатой, хотя никаких особых зверств как раз таки в подвалах и не чинилось: все происходило в особой шестиэтажной тюрьме во внутреннем дворе Лубянки. Доблестные чекисты тщательно промыли кровью узников все трещинки любимого пристанища, пытки применялись тут ко всем потенциальным врагам народа. А вот никаких расстрелов на Лубянке не проводилось — после допросов несчастных увозили казнить в другие места.

Особняк Дзержинского

dnpmag.com

На углу Большой Лубянки и Варсонофьевского переулка высится особняк в светлых тонах, ничуть не похожий на место, где происходит что-то плохое. Между тем особняк этот в свое время стал первой штаб-квартирой советских нквдшников, собиравшихся здесь на заседания, возглавляемые незабвенным радетелем коммунизма Дзержинским. Во дворе здания размещена спецавтобаза, ее выкрашенные в розовый гаражи и сейчас может наблюдать любой прохожий с улицы. Под этими самыми гаражами, в изолированных металлическими стенами подвалах с 1918 по 1948 год чекисты расстреляли 15 тысяч человек.

Никольская, 23

dnpmag.com

По этому адресу располагается бывший «расстрельный дом», как прозвали его в народе. На Никольской, 23 вела дела военная коллегия Верховного суда СССР. В день выносили до сотни обвинительных приговоров. Результативность суда была личной гордостью председателя комиссии, Василия Ульриха. За годы работы отсюда на расстрел увели более 30 тысяч людей.

Ховринская больница

dnpmag.com

В Ховрино, на территории под ненадежной охраной прорванного во многих местах забора стоит мрачное здание недостроенной Ховринской больницы. Более тридцати лет огромный лабиринт, где лестницы ведут в никуда, а подвалы могут проваливаться под землю, пользуется невероятной популярностью у адреналиновых наркоманов всех мастей. Тут собирались сатанисты, прятались уголовники и срывались из окон эмокиды. По одной из легенд, банду сатанистов, которые приносили в подвалах Ховрино человеческие жертвы в этих же подвалах заживо сожгли бойцы московского СОБРа.

Достоверно известно о том, что всего на территории несостоявшейся больницы нашли свой конец около сотни человек — кто сорвался с крыши, кто напоролся на ржавую арматуру, а кто и специально приехал сюда, не в силах вынести тяжелое бремя столичной жизни.