Ещё
5 самых мрачных зданий Москвы
Далее:
Читайте также:
Ещё

5 самых мрачных зданий Москвы 

Don't Panic 1 час назад
Фото: Don't Panic
Москва, как и любая столица может похвастать десятками действительно мрачных мест, вокруг которых за несколько веков сложились пугающие легенды. Тут удивляться нечему: история чаще всего бывает беспощадна. Здания в центре российской столицы вовсе не выглядят пугающими и даже настораживающими. Между тем пасторальные цвета и зачастую наивная архитектура скрывает такие тайны, которых и вовсе не хочется касаться.

Дом на Набережной

Во времена Советского Союза дом звался «Домом правительства», сокращенно ДОПР. Москвичи, правда, предпочитали аббревиатуру читать по-другому, «дом предварительного заключения». И это вполне соответствовало действительности: за высокопоставленными жильцами прямо в квартиры частенько приходили граждане из НКВД — всего в лагерях сгинула ровно половина постояльцев. А чего удивляться, домик-то построили буквально на гробовых плитах, экспроприированных бесстрашными советскими комиссарами с церковного погоста при храме Николая Чудотворца на Берсеневке.

Лубянка

dnpmag.com
Пожалуй, самое мрачное и самое кровавое здание столицы. Фраза «подвалы Лубянки» даже стала крылатой, хотя никаких особых зверств как раз таки в подвалах и не чинилось: все происходило в особой шестиэтажной тюрьме во внутреннем дворе Лубянки. Доблестные чекисты тщательно промыли кровью узников все трещинки любимого пристанища, пытки применялись тут ко всем потенциальным врагам народа. А вот никаких расстрелов на Лубянке не проводилось — после допросов несчастных увозили казнить в другие места.

Особняк Дзержинского

dnpmag.com
На углу Большой Лубянки и Варсонофьевского переулка высится особняк в светлых тонах, ничуть не похожий на место, где происходит что-то плохое. Между тем особняк этот в свое время стал первой штаб-квартирой советских нквдшников, собиравшихся здесь на заседания, возглавляемые незабвенным радетелем коммунизма Дзержинским. Во дворе здания размещена спецавтобаза, ее выкрашенные в розовый гаражи и сейчас может наблюдать любой прохожий с улицы. Под этими самыми гаражами, в изолированных металлическими стенами подвалах с 1918 по 1948 год чекисты расстреляли 15 тысяч человек.

Никольская, 23

dnpmag.com
По этому адресу располагается бывший «расстрельный дом», как прозвали его в народе. На Никольской, 23 вела дела военная коллегия Верховного суда СССР. В день выносили до сотни обвинительных приговоров. Результативность суда была личной гордостью председателя комиссии, Василия Ульриха. За годы работы отсюда на расстрел увели более 30 тысяч людей.

Ховринская больница

dnpmag.com
В Ховрино, на территории под ненадежной охраной прорванного во многих местах забора стоит мрачное здание недостроенной Ховринской больницы. Более тридцати лет огромный лабиринт, где лестницы ведут в никуда, а подвалы могут проваливаться под землю, пользуется невероятной популярностью у адреналиновых наркоманов всех мастей. Тут собирались сатанисты, прятались уголовники и срывались из окон эмокиды. По одной из легенд, банду сатанистов, которые приносили в подвалах Ховрино человеческие жертвы в этих же подвалах заживо сожгли бойцы московского СОБРа.
Достоверно известно о том, что всего на территории несостоявшейся больницы нашли свой конец около сотни человек — кто сорвался с крыши, кто напоролся на ржавую арматуру, а кто и специально приехал сюда, не в силах вынести тяжелое бремя столичной жизни.
Последние новости
Это не человек! На шлеме астронавта на Луне разглядели странное существо Страшные и отвратительные тайны дельфинов Так вот почему за швейными машинками охотятся антиквары. Они стоят тысячи долларов!
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад6
Почему поручни эскалатора едут быстрее ступеней16
На кого чаще всего нападают собаки34
На Камчатке нашли останки покрытого шерстью монстра8
Технологии предков, которые поражают воображение
Видео
04:20
Нашелся корабль, пропавший на Бермудах 90 лет назад
Безумный мир
10:26
Технологии предков, которые поражают воображение
Истории
03:01
Призрак на дороге мог стать причиной ДТП
Безумный мир
05:11
Кем стали потомки знаменитостей
Люди
03:22
Кем был Че Гевара
Люди
06:01
Современная архитектура, которую надо увидеть
Места
10:51
Перспективные проекты, которые обанкротились
Истории
03:24
Мегаполис, где есть всё, кроме людей
Места
00:36
Слон присоединился к туристам в бассейне
Безумный мир
07:22
Кто живет на дне Марианской впадины
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение