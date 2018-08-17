Где искать самые красивые закаты мира

Закат — одно из самых прекрасных и самых романтичных чудес природы. Полюбоваться заходящим солнцем можно, естественно, в любой день и в любом месте, но лучше всего выбрать одну из следующих локаций. Они по праву считаются местами с самыми красивыми закатами на Земле.

Стоунхедж

Англия

Ученые до сих пор гадают, как именно использовали древние этот загадочный каменный монумент. Вы же сможете полюбоваться одним из самых примечательных закатов в жизни и без этих сакральных знаний.

Масай Мара

dnpmag.com

Кения

Мы выбрали национальный парк Масай Мара, но, честно говоря, практически любой другой парк Кении, наполненный нетронутой дикой природой, подарит закат не хуже.

Тадж-Махал

dnpmag.com

Индия

Тадж-Махал прекрасен в любом освещении, но закаты здесь поистине незабываемы.

Стамбул

dnpmag.com

Турция

Лучше всего будет встретить закат на одной из лодок, курсирующих по величественному Босфору.

Бора-Бора

dnpmag.com

Таити

Острова Бора-Бора наполнены первобытной магией красоты, лучше всего открывающейся на закате.

Санта-Моника

dnpmag.com

Калифорния

Идеальным способом встретить закат в Санта-Монике будет местное колесо обозрения, с вершины которого открывается невероятный вид.

Улуру

dnpmag.com

Австралия

Горный массив меняет свой цвет в зависимости от высоты солнца. Мы рекомендуем вам потратить не только вечер, но и весь день, наблюдая за этими магическими превращениями.

Рио-де-Жанейро

dnpmag.com

Бразилия

Попробуйте подняться на канатной дороге еще до начала заката — так вы застанете его пик в самой верхней точке подъема.

Будапешт

dnpmag.com

Венгрия

Величественная архитектура венгерской столицы только выигрывает в красках заходящего солнца.