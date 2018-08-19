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Необычные услуги в отелях
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Необычные услуги в отелях 

Рамблер 2 часа назад
Фото: depositphotos.com
Все уже привыкли к отелям "все включено", не так удивляют спа, гольф и теннисные корты на территории. Нынешнего туриста вообще довольно трудно поразить. Однако некоторым это все еще удается.
Один из отлей Тайланда, например, предлагает гостям заняться йогой на спине слона. Почему нет? Равновесие — крайне важная для йоги штука.
В Берлине радостно придется певцам — там один из отелей имеет во владениях две студии звукозаписи. Приезжайте отдыхать, вдохновляйтесь и создавайте шедевры.
Для тех, кого притомил стандартный трансфер от аэропорта, отель в Омане предлагает путь к гостинице на параплане. Как добирается багаж — не уточняется. Зато вы можете успеть почувствовать себя Джеймсом Бондом.
Американские отели тоже не отстают, правда, их находки немного попроще, но тоже довольно привлекательны. В одном из отелей штата Нью-Джерси вы можете ежедневно смотреть кино на крыше.
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