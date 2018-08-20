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Пугающие места, которые учёные не могут объяснить
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Пугающие места, которые учёные не могут объяснить 

Рамблер 3 часа назад
Ежедневно учёные делают открытия, которые позволяют нам лучше узнать планету. Однако по-прежнему на Земле есть места, вызывающие вопросы.
1. Озеро скелетов в Гималаях, Индия. Озеро глубиной 3 метра находится на высоте 5 000 метров над уровнем моря. Ежегодно водоём сильно мельчает и в это время на его дне можно увидеть 300 скелетов. Специалисты определили, что люди погибли в 850 году от голода и неизвестных заболеваний, но нет понимания, как и почему скелеты попали в воду.
2. Дьявольское море, Филиппинское море. Этот треугольник образуют линии, соединяющие японский город Осака, столицу Филиппин Манилу и остров Гуам. В треугольнике, который ещё называют «Треугольник Дракона», регулярно пропадают корабли и самолёты, поэтому он пугает не меньше, чем Бермудский.
3. Патомский кратер, Россия. Кратер идеально круглой формы высотой с 25-этажный дом открыли в Иркутской области в 1949 году. Внутри кратера находится 12-метровый холм. Уровень радиации возле кратера выше, чем в соседних зонах. А ещё специалисты обнаружили, что деревья в округе довольно долго росли чересчур быстро, а после резко стали расти с обычной скоростью. Такой феномен наблюдали только один раз: когда произошёл взрыв на Чернобыльской АЭС.
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