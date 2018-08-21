Самый изолированный город в мире

Городок Эдинбург Семи Морей — самый уединённый город в мире. Он находится на архипелаге Тристан-да-Кунья, находящемся под юрисдикцией Великобритании. Город расположен в прибрежной зоне, а большую часть острова занимают горы и вулкан. В 1961 году произошло извержение, которые вынудило жителей Эдинбурга Семи Морей экстренно оставить город, однако уже через пару лет инфраструктуру восстановили, а жители вернулись с свои дома. Первые поселенцы появились здесь ещё в девятнадцатом веке и сегодняшние жители — это их потомки. Город не зря считается самым уединённым: до ближайшего населённого пункта в Южной Америке, города Рио-де-Жанейро, нужно проплыть 3 360 километров, до Кейптауна в Африке — 2 400 километров. Раз в один-два месяца мимо Эдинбурга проходят большие грузовые суда, но порт не приспособлен для того, чтобы их принимать, поэтому для встречи пассажиров и грузов в море выходят небольшие лодки. Впрочем, голод островитянам не грозит: они ведут собственное хозяйство. У жителей имеются поля, где выращиваются сельскохозяйственные культуры, они разводят скот, промышляют рыбалкой. А ещё жители ловят и заготавливают лобстеров, которых продают за серьёзные деньги в Японию.