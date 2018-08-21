Загадочные пирамиды, о которых мало кто знает

О пирамидах Египта знает каждый, кто учился в школе. Но оказывается, что пирамиды Гизы — это не уникальное явление, на планете существуют и другие пирамиды, и они не менее загадочны.

1. Кох Кер, Камбоджа. Семиярусная пирамида имеет высоты 35 метров. Она сооружена из гигантских блоков, но непонятно, откуда и как они доставлялись к месту строительства, ведь поблизости нет никаких карьеров.

2. Ле-Пертус, Франция. Пирамида с основанием в виде правильного квадрата находится в провинции Лангедок-Руссильон. Её обнаружили ещё в 1976 году, но власти скрывали информацию о ней. 80-метровое сооружение занесено с одной стороны 50-метровым слоем грунта, но определить возраст грунта и самой пирамиды нельзя, поскольку этому по какой-то причине препятствует сама Франция.

3. Пирамиды Судана. Есть предположения, что на территории сегодняшнего Судана сооружено больше пирамид, чем во всём Египте. Значительная часть построек занесена песком, исследовать их пока не представляется возможным из-за сложной экономической и политической ситуации в Судане. Но, возможно, эти пирамиды помогли бы ответить на многие вопросы об истории человечества.