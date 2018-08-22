Что в первую очередь стоит увидеть в ОАЭ

Арабские Эмираты знамениты своей роскошью и богатым выбором развлечений. Побывать там и увидеть все собственными глазами сегодня хотят буквально все, но просто лететь туда и ходить по городу — идея глупая. Потому рассказываем, куда бежать и на что смотреть, чтобы хорошие впечатления от поездки остались с вами на всю жизнь!

Шопинг

Шопинг в Дубай просто незабываемый, про его знаменитые шопинг-моллы слагают легенды и пишут тысячи статей. Скрывать нечего, тратить деньги на одежду там действительно можно и нужно! Главное, делать это с большим удовольствием!

Песчаное сафари

Незабываемые впечатления и замирающее от адреналина сердце — это про песчаное сафари в огромных пустынях ОАЭ. Несущийсяна огромной скорости джип, разлетающийся в разные стороны песок и глаза, полные счастья и ужаса одновременно. Такие впечатления не забываются никогда в жизни.

Парк развлечений Wonderland

180 тысяч квадратных метров абсолютного детского и взрослого счастья, представили? Аттракционы, видеоигры, магазины и еще тысяча различных развлечений ждут всех гостей этого парка. Вне зависимости от того, приехали вы туда с детьми или без, попасть в Wonderland нужно обязательно!

Лыжи или сноуборд

Вероятно, сейчас вы удивились тому, что в списке развлечений Дубая откуда-то взялся горнолыжный курорт. Но, избалованные всеми прелестями своей страны, арабы решили не останавливаться на достигнутом и построили огромную крытую трассу посреди пустыни. Поэтому, если вдруг вам станет слишком жарко в самом Дубае, вы знаете, куда бежать.

Посещение мечети

Большая мечеть шейха Зайда в Абу-Даби — это чуть ли не одно из чудес света. Её красота приводит в шок и невольно вызывает слёзы счастья от увиденного. Безусловно, эту мечеть нужно посетить обязательно, вне зависимости от религии и веры.