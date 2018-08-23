Кто живет на дне Марианской впадины

Человек стремится освоить космическое пространство, забывая о том, что неизведанные бездны есть и на планете. Считается, что к данному моменту исследовано лишь пять процентов мирового океана, и кто знает, какие секреты хранятся в толще вода. Мы можем лишь предполагать, какая жизнь там существует.

Некоторое время назад учёные выяснили, что в океане существуют настоящие подводные реки, состоящие из метана, сероводорода и других газов, которые попадают в воду из трещин в земной коре. Есть в глубине и водопады, и самый крупный из них находится в Датском проливе. Высота этого подводного водопада превышает 4 000 метров.

В океане есть собственные «чёрные дыры». По мнению исследователей, эти исполинские воронки очень похожи на космические чёрные дыры: водовороты засасывают в них всё, что оказывается поблизости, и выбраться из этой пропасти невозможно.

По оценкам исследователей, средняя глубина мирового океана 3 500 — 3 750 метров, но в некоторых местах имеются колоссальные впадины, образованные разломами земной коры. Самая глубокая впадина — Марианская, её глубина — 11 022 метра. Удивительно, но и на такой невообразимой глубине есть живые существа: там обитают 10-сантиметровые амёбы.