Где в России лучшие целебные воды 

Моду на лечение минеральными водами ввел Петр I, который, побывав на заграничных курортах, приказал найти аналоги на территории России. Оказалось, Россия богата своими целебными водами.
1. Кисловодск
Кисловодск — знаменитый город-курорт, где в свое время гостили Лермонтов, Толстой, Пушкин. Легенда гласит, что первый источник появился в долине, когда путник решил отплатить гостеприимному хозяину, отдавшему ему последнюю воду, которая нашлась в его доме. Впервые источники Кисловодска исследовали в конце XVIII веке. Уже в 1812 году была построена первая купальня на 3 ванны, а в 1822 году возвели роскошную ресторацию с колоннадой и лестницей, которая вела к источнику. Кисловодское месторождение представлено углекислыми маломинерализованными водами или Кисловодскими нарзанами. Эта вода может использоваться как для питья, так и для принятия ванн.
2. Пятигорск
Целебные свойства пятигорских вод были известны с древности, но первое письменное упоминание датируется лишь 1334 годом. Официальная история Пятигорска как города-курорта начинается в 1803 году. Тогда был подписан Рескрипт Александра I «О признании государственного значения Кавказских Минеральных Вод и необходимости их устройства». Местные легенды гласят, что минеральные воды — это кровь красавицы Машуки, которая пала в поединке между царем Эльбрусом и князем Бештау. Пятигорское месторождение очень богато, углекислые, кремнистые воды используются для лечебного питья, а углекисло-сероводородные кремнистые — для наружного лечения. Общие запасы минеральных вод Пятигорского месторождения составляют 3000 м3/сут, в том числе радоновых вод.
3. Ессентуки
Ессентуки — еще один город-курорт общероссийского масштаба. Найденные здесь в 1811 году минеральные воды сначала не заинтересовали врачей, и лишь в 1823 началась история города-здравницы. В 1951 году минеральные воды «Ессентуки» стали торговой маркой, которая пользуется спросом и сегодня. Происхождение названия Ессентуки до сих пор точно не известно. Местные жители связывают его с легендой о выздоровлении сына горского князя. После купания в источнике мальчик стал здоров, а его голову покрыли кудри. Восторженная мать назвала источник «ессентюк» или живой волос. Курорт Ессентуки специализируется на лечении болезней желудочно-кишечного тракта, печени и обмена веществ. Местные углекислые хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды подходят как для питья, так и для ванн и орошений.
4. Железноводск
История Железноводска началась в XIX веке, когда известный врач Ф. П. Гааз обнаружил на склоне горы Железной 2 минеральных источника. В 1820 году здесь побывал Пушкин, а еще спустя несколько лет маленький город превратился в здравницу. В 1850-х в город прибыл первый омнибус с пассажирами и почтой. На сегодняшний день в городе открыто около 20 санаториев, которые посещают более 80 тысяч человек в год. Воды Железноводска уникальны. Это единственные в России кальциевые воды с высокой температурой. В основном они используются для питьевого лечения и для наружных процедур. C 1866 года для лечения также используется сульфидная иловая грязь Тамбуканского озера и Лысогорских озёр.
5. Старая Русса
Курорт Старая Русса находится в Новгородской области. Его уникальная черта — огромные объемы подземных минеральных вод, которые позволили не только обеспечивать весь курорт лечебными водами, но и наполнить бассейн, а также устроить 10-метровый фонтан в центре курортного парка. В Старой Руссе преобладают бромные хлоридные натриевые воды, идеальные для наружного применения. Также на курорте проводят лечение грязями, запасы которых крайне малы. Главные показания к лечению — заболевания органов движения, нервной системы, органов пищеварения и гинекологические.
6. Сестрорецк
Сестрорецк расположен на юге Карельского перешейка. Впервые поселение на этом месте было упомянуто в шведских хрониках 1643 года. Город на этом месте основали только в 1714 году. Минеральные воды и лечебные грязи этих мест были открыты значительно позже. В 1900 году открылся Сестрорецкий курорт, который специализировался на лечении заболеваний органов кровообращения, пищеварения, движения и нервной системы. Минеральные воды курорта преимущественно хлоридные натриевые, они используются для питья и ванн. «Гиттиевые глины» Сестрорецка используют для примочек и ванночек. Также на курорте практикуется климатолечение.
7. Марциальные Воды
Марциальные воды, бальнеологический и грязевой курорт, располагается в республике Карелия. Он был основан Петром I в 1719 году, когда в районе Кончезеро был обнаружен родник с лечебной водой. Царь любил бывать курорте, по его указанию у родника был выстроен деревянный дворец, и само поселение получило свое первое название — Дворцы. В Марциальные воды курорт переименовали в 1965 году. Воды курорта уникальны, а них содержится рекордное количество железа (до 100 мг/дм3). Посещение Марциальных вод рекомендуется людям с заболеваниями крови, анемией, заболеваниями органов кровообращения, движения, нервной системы.
8. Ундоры
Минеральный источник села Ундоры был найден сравнительно недавно — в 1987 году. Его воды — единственный в России аналог знаменитой минеральной воды «Нафтуся» (украинский курорт Трускавец). Вода Ундорского источника слабоминерализованная, с высоким содержанием органических веществ. Она особо полезна при лечении мочеполовой системы, болезней эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ. Около села расположился завод минеральной воды «Волжанка».
9. Сергиевские Минеральные Воды
Курорт Сергиевские Минеральные Воды располагается в Самарской области. Местные воды маломинерализованные гидрокарбонатно-сульфатные магниево-кальциевые воды со средней концентрацией сероводорода. Аналогов их в России нет. Первый санаторий на Серноводской возвышенности был основан в 1833 году, хотя впервые о лечебных свойствах этих вод заговорили еще в 1717 году. На курорте успешно лечат заболевания органов движения, нервной системы, органов кровообращения, кожи, гинекологические заболевания и повреждения позвоночника. Запасы воды курорта значительно превышают ежегодный расход, поэтому у Сергиевских Минеральных Вод есть огромный потенциал к развитию.
10. Белокуриха
Белокуриха — это город-курорт федерального значения, расположившийся в Алтайском крае. Здесь лечат заболевания системы кровообращения, нервной системы, костно-мышечной системы, органов пищеварения, эндокринной и мочеполовой системы. Гидроминеральной базой курорта являются термальные радоновые воды, маломинерализованные, но с повышенным содержанием кремне-кислоты. Белокуриха стала курортным поселком в 1920-х годах, к 1930-м на территории городка была создана инфраструктура для полноценного лечения и отдыха. В Белокурихе отдыхали члены правительства и такие знаменитые писатели как Паустовский. На сегодняшний день в Белокурихе лечат не только водами. Здесь практикуется грязелечение, лечение климатом, а с 2010 года в Белокурихе был открыт горнолыжный курорт.
11. Озеро Шира
Озеро Шира располагается в республике Хакасия. Вода озера соленая и высоко минерализованная. Ее используют для купаний и прочих водных процедур, также для лечения используют грязь озера. Впервые об озере Шира заговорили в XIX веке. Исследования лечебных свойств воды шли медленно, пока к началу XX века на берегу озера не возникло несколько курортов. Степной климат, целебные грязи, минеральные питьевые и соленые воды делают озеро Шира уникальным комплексом Южной Сибири. Здесь лечат болезни органов пищеварения, эндокринной системы, органов дыхания, болезни мочеполовой сферы, заболевания костно-мышечной системы, нервной системы.
12. Талая
Талая — единственный российский термальный курорт, находящийся за полярным кругом. Первое упоминание поселка и лечебной воды относится к 1868 году. Главная достопримечательность курорта Талая — кремниевый термальный минеральный источник, вода которого используется для лечения заболеваний системы кровообращения, костно-мышечной системы, нервной системы, болезней мочеполовой сферы, болезней кожи. Вода из этого источника разливается в бутылки и газируется, не теряя при этом лечебных качеств.
13. Синегорск
Синегорск — основной курорт в Сахалинской области, где для лечения используются минеральные воды (синегорская углекислая мышьяковистая минеральная вода). Не менее эффективно применяется грязелечение, для которого используется иловая лечебная сульфидная грязь с залива Изменчивого. Впервые целебные свойства воды были обнаружены японцами в прошлом веке, они же оборудовали первые каптажи. Синегорские источники используют для дозированного питьевого лечения анемии, болезней органов пищеварения, обмена веществ, эндокринной системы, так и для наружных бальнеопроцедур при лечении болезней нервной системы, костно-мышечной системы и заболеваний кожи.
14. Мацестинский курорт
Мацестинский курорт — крупнейший в России бальнеологический курорт, расположившийся рядом с городом Сочи. Основан курорт был в 1902 году на целебных сероводородных источниках. Историки предполагают, что слово «мацеста» возникло от адыгского «мэшIост», в переводе «обжигающая вода». Позже появилась легенда о красавице Мацесте, которая ушла под землю, не стерпев клеветы родной сестры. На том месте, спустя поколение, забил живительный источник. Вода Мацестинского курорта способствует заживлению ран, лечению простудных заболеваний, болезней костей и улучшению кровотока.
15. Московский бассейн подземных вод
Московский бассейн подземных вод питает не один десяток водолечебниц по всей Москве и Московской области. Первая из них была открыта в 1803 году гофмаршалом А. П. Нащокиным в его собственной усадьбе Рай-Семеновское недалеко от Серпухова. Слабоминерализованные воды залегают на глубине от 335 до 520 м, по составу преимущественно сульфатные и сульфатно-хлоридные натриевые, но на большей глубине располагаются хлоридные натриевые рассолы высокой концентрации, нередко с высоким содержанием брома. В середине XX века минеральную воду «московского моря» можно было попробовать в центре Москвы — в питьевой галерее НИИ курортологии. Она помогала при подагре, болезнях почек и органов пищеварения. На сегодняшний день минеральная вода московского бассейна питает здравницы и санатории Москвы, Подмосковья, а также Владимирской, Ивановской, Новгородской, Рязанской, Ярославской областей.
16. Озеро Эльтон
Озеро Эльтон — соленое озеро в Волгоградской области. Его минерализация в 1,5 раз сильнее, чем у Мертвого моря. Санаторий на берегу озера Эльтон (от монгольского «Алтын-Нор» — золотое дно) был построен в 1910 году. Не смотря на то, что основной базой санатория являются иловая сульфидная грязь и рапа озера, рядом с санаторием расположен хлоридно-сульфатный натриевый источник, химический состав которого аналогичен составу «Ессентуки-17». В санатории лечат болезни периферической нервной системы, органов движения и опоры, пищеварения и гинекологии.
17. Хакусы
Хакусы — курорт на северо-восточном берегу Озера Байкал. Основан он был только в 1953 году, хотя сами горячие источники, составляющие его базу, известны уже очень давно. Об этом говорит название места — название «Хакусы» происходит от эвенкийского слова, означающего «жара», «горячий». Воды в источниках слабо минерализованы и походят по своему составу на источники Пятигорска. Минеральная вода подходит как для ванн, так и для внутреннего применения. Основными показаниями для лечения являются кожные заболевания, хронические гинекологические заболевания, болезни эндокринной системы, суставов и опорно-двигательного аппарата. Водолечебница в Хакусах небольшая — рассчитана всего на 50 мест.
18. Увильды
Курорт Увильды расположен в Челябинской области на берегу одноименного озера. Одна из особенностей озера Увильды — удивительно чистая вода, его название переводится с башкирского как «голубая чаша». Бальнеологический курорт Увидьды специализируется на лечении лечении гинекологических, урологических, кожных, сердечно-сосудистых, неврологических заболеваний. Радоновые воды Увильды — лучшие по эффективности в России. Они поступают в санаторий из естественного подземного источника глубиной более 160 метров.
19. Усть-Качка
Курорт Усть-Качка расположен в Пермском крае и является Крупнейшим в Европе водолечебным курортом. В 1935 году нефтеразведочная скважина, заложенная у Усть-Качки дала не нефть, а сероводородную минеральную воду. На месте скважины был заложен санаторий. Курорт Усть-Качка уникален — здесь представлены сразу три вида минеральных вод. Сероводородная вода лечит болезни суставов, нервные, гинекологические и кожные заболевания. Йодобромная вода успокаивает нервную систему и лечит бессонницу. Питьевая лечебно-столовая вода «Усть-Качкинская» применяется для лечение пищеварительной системы, эндокринной системы, нарушения обмена веществ, болезней мочеполовой системы.
20. Горячий ключ
Горячий Ключ — один из старейших бальнеологических курортов Кавказа. Поселок был основан в 1864 году, а до этого на его месте располагалось адыгское поселение Псыфаб (с адыгского — «горячая вода»). На курорте представлены несколько видов минеральных вод. Термальные сульфидные хлоридно-гидрокарбонатные натриевые воды (60 С°) используют для ванн, они лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, периферической нервной системы и гинекологические болезни. Псекупские минеральные воды пьют для лечения болезней органов пищеварения. По свойствам они близки к Ессентукам, но, в отличие от них, содержат не углекислый газ, а сероводород.