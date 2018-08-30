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8 мест, которые нужно посетить в Израиле
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8 мест, которые нужно посетить в Израиле 

GEO 1 час назад
Фото: GEO
Куда обязательно стоит отправиться, если вы планируете отдых на Святой Земле.

МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ

Ни один визит на Свя­тую Землю не будет пол­ным без посещения этого музея — одного из лучших в мире. В богатейшей кол­лекции экспонатов от доисто­рических времен до наших дней собраны археологиче­ские находки и произведения изобразительного искусства.
GEO
Автобусы: 14, 35, 68  Адрес: бульвар Рупин, 11  Телефон: 02­6708811
Вс. ­Пн., Ср. ­Чт. : 10:00–17:00, Вт. : 16:00–21:00,
Пт. и канун праздников: 10:00–14:00, Сб. и праздники: 10:00–17:00 www.imj.org.il 

МУЗЕЙ НАУКИ им. БЛЮМФЕЛЬДА

Это увлекательный интерак­тивный музей, где и дети, и взрослые приходят в восторг от электронов. В примеча­тельном пространстве, посвя­щенном науке и технологиям, каждая выставка проходит с интересными объяснениями, гаджетами, устройствами и научными игрушками.
GEO
Автобусы: 35, 14, 7, 9, 66, 99  Адрес: Музейный бульвар, 3  Телефон: 02­654488.
Пн. ­Чт. : 10:00–18:00, Пт. : 10:00–14:00, Сб. : 10:00–16:00  В воскресенье музей закрыт
www.mada.org.il 

БАШНЯ ДАВИДА

В этом великолепно отре­ставрированном археоло­гическом строении разме­щается музей. Выставки, которые рассказывают об истории Иерусалима через культурные события, про­ходят в старинном сторожевом зале.
GEO
Автобусы: 38 и 38x, 99  Яффские ворота
Телефон: 02­6265333
Вс. ­Чт. : 9:00–16:00, Пт. и канун праздников: 9:00–14:00, Сб. и канун праздников: 9:00–16:00  www.tod.org.il 

ТУННЕЛИ СТЕНЫ ПЛАЧА

Сеть туннелей и залов (на иврите название звучит как Минхерет ха­-Котель) тянется от площади Стены Плача под древними арками, представляет удивительные детали, которые расска­зывают о строении храма и самой Стены, а также о жизни в древнем Иеруса­лиме.
GEO
Скоростной трамвай, автобусы: 38, 38x, 99 (остановка City Hall) Адрес: ул. Ха Омер, 2  Телефон: 02­6271333
Вс. ­Чт.

ЛИФТ ВРЕМЕНИ

Это мультимедийное путеше­ствие по трехтысячелетней истории Иерусалима. Главный герой фильма, Хаим Тополь, проведет зрителей по неза­бываемому пути — от Города Давида и разрушения Пер­вого и Второго храмов до Шестидневной войны.
GEO
Автобусы: 17, 18  Адрес: ул. Йицхака Карива, ТК «Мамилла»
Телефон: 02­6248381
Вс. ­Чт. : 10:00–17:20, Пт:. 10:00–14:00, по субботам закрыто

МУЗЕЙ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН

Этот необычный музей зна­комит с основными собы­тиями еврейской истории. Обширная экспозиция артефактов древнего Египта, Ханаана, Сирии, Анатолии, Месопотамии и Персии дает представление о развитии и взаимодействии древних культур.
GEO
Автобусы: 7, 9, 14, 35, 66  Адрес: ул. Шмуэля Стефана Вайза, 21  Телефон: 02­5611066
Вс. ­Вт., Чт. : 9:30–17:30, Ср. : 9:30–21:30, Пт. ­Сб. : 10:00–14:00 www.blmj.org 

ЦЕНТР ПАМЯТИ МЕНАХЕМА БЕГИНА

В официальном националь­ном мемориале Менахема Бегина представлено насле­дие одного из величайших лидеров государства Изра­иль, бесстрашного борца за его свободу, безопасность и будущее.
GEO
Автобусы: 18, 75, 74, 163, 78  Адрес: ул. Ш. А. нахон, 6  Телефон: 02­5652020
Вс. –Пн., Ср. ­Чт. : 9:00–16:30, Вт. : 9:00–19:00, Пт. и канун праздников: 9:00–12:30  www.begincenter.org.il 

ГОРОД ДАВИДА

Достопримечательность находится в историческом месте, где царь Давид осно­вал столицу. Благодаря использованию современ­ных технологий вы окунетесь в удивительные и захватыва­ющие истории города.
GEO
Автобусы: 1, 2, 38  Адрес: Город давида
Телефон: 02­6268700
Режим работы: Вс. ­Чт. : 8:00–19:00, Пт. : 8:00–16:00 (в зимнее время закрывается на час раньше)
www.cityofdavid.org.il
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