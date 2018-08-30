8 мест, которые нужно посетить в Израиле 

Куда обязательно стоит отправиться, если вы планируете отдых на Святой Земле.
МУЗЕЙ ИЗРАИЛЯ
Ни один визит на Святую Землю не будет полным без посещения этого музея — одного из лучших в мире. В богатейшей коллекции экспонатов от доисторических времен до наших дней собраны археологические находки и произведения изобразительного искусства.
GEO
Автобусы: 14, 35, 68 Адрес: бульвар Рупин, 11 Телефон: 026708811
Вс. Пн., Ср. Чт. : 10:00–17:00, Вт. : 16:00–21:00,
Пт. и канун праздников: 10:00–14:00, Сб. и праздники: 10:00–17:00 www.imj.org.il
МУЗЕЙ НАУКИ им. БЛЮМФЕЛЬДА
Это увлекательный интерактивный музей, где и дети, и взрослые приходят в восторг от электронов. В примечательном пространстве, посвященном науке и технологиям, каждая выставка проходит с интересными объяснениями, гаджетами, устройствами и научными игрушками.
GEO
Автобусы: 35, 14, 7, 9, 66, 99 Адрес: Музейный бульвар, 3 Телефон: 02654488.
Пн. Чт. : 10:00–18:00, Пт. : 10:00–14:00, Сб. : 10:00–16:00 В воскресенье музей закрыт
www.mada.org.il
БАШНЯ ДАВИДА
В этом великолепно отреставрированном археологическом строении размещается музей. Выставки, которые рассказывают об истории Иерусалима через культурные события, проходят в старинном сторожевом зале.
GEO
Автобусы: 38 и 38x, 99 Яффские ворота
Телефон: 026265333
Вс. Чт. : 9:00–16:00, Пт. и канун праздников: 9:00–14:00, Сб. и канун праздников: 9:00–16:00 www.tod.org.il
ТУННЕЛИ СТЕНЫ ПЛАЧА
Сеть туннелей и залов (на иврите название звучит как Минхерет ха-Котель) тянется от площади Стены Плача под древними арками, представляет удивительные детали, которые рассказывают о строении храма и самой Стены, а также о жизни в древнем Иерусалиме.
GEO
Скоростной трамвай, автобусы: 38, 38x, 99 (остановка City Hall) Адрес: ул. Ха Омер, 2 Телефон: 026271333
Вс. Чт.
ЛИФТ ВРЕМЕНИ
Это мультимедийное путешествие по трехтысячелетней истории Иерусалима. Главный герой фильма, Хаим Тополь, проведет зрителей по незабываемому пути — от Города Давида и разрушения Первого и Второго храмов до Шестидневной войны.
GEO
Автобусы: 17, 18 Адрес: ул. Йицхака Карива, ТК «Мамилла»
Телефон: 026248381
Вс. Чт. : 10:00–17:20, Пт:. 10:00–14:00, по субботам закрыто
МУЗЕЙ БИБЛЕЙСКИХ СТРАН
Этот необычный музей знакомит с основными событиями еврейской истории. Обширная экспозиция артефактов древнего Египта, Ханаана, Сирии, Анатолии, Месопотамии и Персии дает представление о развитии и взаимодействии древних культур.
GEO
Автобусы: 7, 9, 14, 35, 66 Адрес: ул. Шмуэля Стефана Вайза, 21 Телефон: 025611066
Вс. Вт., Чт. : 9:30–17:30, Ср. : 9:30–21:30, Пт. Сб. : 10:00–14:00 www.blmj.org
ЦЕНТР ПАМЯТИ МЕНАХЕМА БЕГИНА
В официальном национальном мемориале Менахема Бегина представлено наследие одного из величайших лидеров государства Израиль, бесстрашного борца за его свободу, безопасность и будущее.
GEO
Автобусы: 18, 75, 74, 163, 78 Адрес: ул. Ш. А. нахон, 6 Телефон: 025652020
Вс. –Пн., Ср. Чт. : 9:00–16:30, Вт. : 9:00–19:00, Пт. и канун праздников: 9:00–12:30 www.begincenter.org.il
ГОРОД ДАВИДА
Достопримечательность находится в историческом месте, где царь Давид основал столицу. Благодаря использованию современных технологий вы окунетесь в удивительные и захватывающие истории города.
GEO
Автобусы: 1, 2, 38 Адрес: Город давида
Телефон: 026268700
Режим работы: Вс. Чт. : 8:00–19:00, Пт. : 8:00–16:00 (в зимнее время закрывается на час раньше)
www.cityofdavid.org.il