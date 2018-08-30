Город-призрак на заброшенном острове в океане

Люди покинули процветающий город в одночасье. Почему это произошло и как выглядит города сейчас.

Когда-то это была просто скала в Тихом океане, на которой гнездились птицы, а рыбаки спасались от непогоды. Но здесь нашли залежи угля, и все изменилось. Добычей полезных ископаемых занималась компания Mitsubishi. Скала начала превращаться в остров: отработанная порода шла на укрепление берегов.

Сначала сюда привозили рабочих утром, а вечером увозили обратно, в город Нагасаки, который находился в 15 километрах. Здесь работали не только жители Японии, но китайцы, корейцы. Позже здесь начали строить жилье. Расцвет пришелся на 1950-е годы. В 1959 году это был город с самой высокой плотностью населения в мире — на один квадратный километр приходилось 5239 человек!

Но люди его оставили, город начал разрушаться. В 1960-годы экономика Японии переориентировалась на нефть и другие источники энергии, а к 1974 году добыча угля была полностью остановлена. В течение нескольких недель все люди покинули остров, оставив много вещей. Перевозка обошлась бы слишком дорого.

Власти закрыли доступ к острову, чтобы пресечь попытки мародерства. Нарушение запрета грозило депортацией из страны.

Несколько десятилетий спустя запрет был снят. Островом вскоре заинтересовались туристы, любители пощекотать собственные нервы. И сейчас в хорошую погоду можно даже сойти на берег, при высоких волнах на город можно посмотреть только с воды. Но и это производит достаточное впечатление.

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