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Очень странные мосты, которые реально существуют
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Очень странные мосты, которые реально существуют 

Рамблер 2 часа назад
Недооценивать мосты сложно, ведь зачастую лишь посредством моста можно попасть в уединённое селение или изолированную деревеньку. Мосты соединяют города и страны и позволяют оказаться там, куда добраться иным путём нельзя. В мире мостов сотни тысяч, но среди них есть очень необычные.
Мост Миллениум (Мост Тысячелетия) в Лондоне, Великобритания. Это единственный в мире наклонный мост, строительство которого заняло больше двух лет. Основой моста являются две стальные арки. Одна возвышается над водой на 50 метров, по другой двигаются пешеходы и велосипедисты, а под ней могут проходить невысокие суда. Самое интересное начинается, когда к мосту подходит высокий корабль, который не может пройти под горизонтальной частью. В такой ситуации нижняя арка поднимается, а верхняя опускается. Трансформация моста занимает 4 минуты, после этого судно большой высоты может проследовать под арками. После завершения прохода арки возвращаются на место. Кстати, иногда мост Миллениум ещё называют «Подмигивающий глаз», это название появилось потому, что мост, меняя конфигурацию, действительно походит как моргающий глаз.
Из видео вы узнаете, как выглядят другие невероятные мосты мира: Мост Оливейра в Сан-Паулу (Бразилия), мост «Фонтан радуги» в Сеуле (Республика Корея), Эресуннский мост, соединяющий Копенгаген (Дания) и Мальмё (Швеция), и Циндаоский мост в Циндао (Китай).
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