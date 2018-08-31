Самые соленые места на Земле

Многие ошибочно считают только моря и океаны крупнейшими поставщиками соли. Да, 96% всей воды приходится на Мировой океан. Он содержит тысячи миллиардов тонн растворенных солей, а соленость его постоянно изменяется. У полюсов снег и лед значительно разбавляют состав воды. Но есть места на нашей планете, которые отличаются куда более высокой концентрацией соли.

Соляная дорога

Сицилия

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Соляная дорога (Via del Sale) тянется по западному побережью Сицилии на несколько десятков километров. Добыча соли здесь до сих пор осуществляется традиционными методами, не изменившимися за целых две тысячи лет. Рабочие прокапывают небольшие резервуары, которые заполняет морская вода. Испаряясь, она оставляет на поверхности только соль.

Соляной Собор Сипакиры

Колумбия

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Уникальный Парк соли расположен неподалеку от столицы Колумбии, Боготы. Главной достопримечательностью парка остается Соляной собор, скрытый на двухсотметровой глубине. Стены, внутреннее убранство и декоративные элементы полностью изготовлены из минерала.

Мертвое море

Израиль

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Обилие растворенных в воде минералов уничтожает любые попавшие сюда микроорганизмы. Прибрежные скалы озера переливаются кристаллизованным хлоридом натрия: здесь Солнце испаряет воду, украшая берега затейливым фрактальным узором. Это самое глубокое в мире (330 метров) гиперминерализованное озеро. В последние годы размеры водоема значительно сократились, но израильские геологи считают, что вскоре ситуация стабилизируется.

Пруд Дон Хуан

Антарктида

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Воды пруда Дон Хуан на 44% состоят из физиологического раствора. Глубина водоема всего 10 сантиметров, а причины гиперсолености ученые не могут понять до сих пор. Его случайно обнаружил геолог Джей Диксон, который затем потратил годы на изучение пруда.

Салар-де-Уюни

Боливия

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Самый большой в мире запас соли находится в Боливии. Салар де Уюни занимает площадь в 10500 квадратных километров. Это все, что осталось от доисторического мегаозера. Бассейн вымощен раздутыми гексагональными кристаллами соли, простирающимися до самого горизонта. Под незыблемой корой собирается рассол, богатый минералами. Помимо всего прочего, он содержит половину мирового запаса лития.

Озеро Эйр

Австралия

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На самом деле, по югу Австралии разбросана целая сеть озер такого рода — Эйр, Торренс, Фроум и Гэйрденер. Страна считается одним из крупнейших в мире экспортеров соли: производится 11 миллионов тонн материала ежегодно. 90% продукта попадает на зарубежные рынки.

Соляная шахта Годерих

Канада

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Эксплуатацией шахты занимается компания Compass Minerals. Ее глубина (549 метров) сравнима со знаменитой CN Tower, расположенной в Торонто. Шахта занимает территорию в 7 квадратных километров и производит 7,25 млн тонн соли ежегодно.