Чем уникальна природа Крыма

Посетив Крым, чилийский поэт и политический деятель Пабло Неруда восторженно написал: «Крым — это орден на груди планеты Земля!» И действительно, если посмотреть на него с высоты птичьего полета, вы увидите, что ромбовидной формы Крымский полуостров и впрямь напоминает орден, прицепленный к европейскому материку узкой цепочкой Перекопского перешейка и Арабатской косы. Историк Нил Ашерсон именовал Крым «большим коричневым алмазом»; климатом и природой полуострова восхищались все посетившие Тавриду ученые, писатели, поэты и художники. Попытаемся в нескольких словах рассказать о богатстве крымской природы и ее особенностях.

Положение: между географией и геополитикой

Географически находящийся на стыке Европы и Азии, Крым взял понемногу от каждой из этих частей света: на севере полуострова находятся азиатские степи, а на юге — горы и субтропики, напоминающие собой курортные зоны Греции и Италии. Степная зона, захватывающая бóльшую часть центрального, западного и восточного Крыма, начинается в Крыму — и тянется далеко на восток, вплоть до Монголии и Северного Китая. Недаром в Среднике Века эту гигантскую территорию называли Диким Полем — именно оттуда в Европу приходили бесчисленные орды скифов, сарматов, гуннов, хазар, монголов и прочих кочевников. С континентом Крым соединяется лишь несколькими узкими полосками перешейков и песчаных отмелей, водными путями сквозь сивашские соляные озера на севере и востоке, а также длинной полоской Арабатской стрелки. Нил Ашерсон делил Крым на три исторические зоны: степной север, заселенный кочевниками (зону тела); юг, с его городами и цивилизациями (зону разума); находящиеся между ними горы — зону духа, где находились горные княжества и монастыри. По его мнению, степная зона тела всегда атаковала южнобережную цивилизационную зону разума, а буферной территорией между ними была горная зона духа. С мая 2018 года на востоке Крым с континентом соединила знаменитая «стройка ХХI века» — Керченский (или Крымский) мост.

От теплого и влажного Южного берега Крыма степную зону отражают три гряды Крымских гор: Внешняя, Внутренняя и Главная. Каждая из них выглядит типологически одинаково: пологие с севера, эти гряды круты с южной стороны. Внешняя (северная) гряда — самая низкая (до 350 м); Внутренняя (иначе — вторая) гряда — высотой до 750 м. Самой живописной является Главная (третья, или южная) гряда с вершинами, высотой более километра: Чатыр-Даг (1527 м), Демерджи (1356 м) и Роман-кош (1545 м). Еще одной любопытной чертой крымских гор является тот факт, что практически все из них завершаются не острыми пиками, а, напротив, волнистыми плато, называемыми тюркским термином «яйла» (в переводе — «летнее пастбище для скота»). Общая площадь зон яйлы — 1565 км². В советское время выдвигались различные прожекты мелиорации этих высокогорных плато для последующего использования в сельскохозяйственных целях. По разным причинам, они не были реализованы, и сейчас большая часть яйл представляет собой природные заповедники.

Водные ресурсы

Крымский полуостров омывается водами двух морей — Черного и Азовского. Продолжительность береговой линии Крыма достаточно велика — 2500 км, однако, около половины этого пространства приходится на зону Присивашья, практически не годного для отдыха и купания. Вообще, водные ресурсы Тавриды более чем разнообразны: здесь есть и горные реки, и озера, и лиманы, и водопады, и водохранилища, и многое другое. К сожалению, всего этого многообразия совершенно недостаточно для обеспечения жителей и посетителей полуострова пресной водой. Ситуация стала вдвойне напряженной в 2014 году в связи с прекращением работы Северо-крымского канала, отрезанного от Крыма по указу властей Украины. Самой продолжительной рекой полуострова является Салгир, протянувшийся на 232 км от горы Чатырдаг до Сиваша, однако, самыми полноводными реками являются Черная и Бельбек. В летнее время многие крымские реки практически полностью пересыхают. Еще одной любопытной специфической чертой Крыма является обилие соляных озер с лечебной грязью; особенно много их на севере Крыма. Несмотря на то, что здесь можно развить лечебную и туристическую индустрию, подобную израильской, пока этот ресурс используется недостаточно.

Флора

Удивительна и разнообразна флора Крыма: всего здесь произрастает около 2500 видов дикорастущих высших растений, многие их которых занесены в Красную книгу. Чем особенно выделяется и отличается крымская растительность? Во-первых, в Крыму произрастает около 250 видов так называемых эндемиков — т.е. растений, которые встречаются только в Крыму и более нигде. Во-вторых, в Крыму также немало реликтов, т.е. видов растительности, не изменявшихся в течение многих миллионов лет и сохранившихся в своем первоначальном виде. В-третьих, крымская растительность имеет аналоги среди растений других причерноморских и средиземноморских регионов — из-за схожего климата, а также по той причине, что около 1000 видов растений были завезены в Крым колонистами с места их проживания. Именно по этой причине флора Крыма имеет свой нынешний, разнообразный и удивительный характер. Из наиболее примечательных растений Крыма стоит выделить клен Стевена, сосну Станкевича, тис ягодный, можжевельник, кипарис пирамидальный, чабрец крымский, боярышник Поярковой, полынь, ковыль и многие другие.

Крымскую флору, равно как и фауну, также можно подразделить на степную, горную и южнобережную. В северном Крыму и на Керченском полуострове преобладает степная растительность и чахлые кустарники. Далее, в предгорьях, степи сменяет лесостепь: здесь уже появляются не только кустарники, но и такие деревья как дуб, можжевельник, грабинник и груша. Еще южнее, в зоне Внутренней гряды, древесное разнообразие становится более богатым, появляются дубовые и буковые леса, боярышник, скумпия, кизил, ясень и липа. На высоте 1000 м, уже в районе Главной гряды, деревья сходят на нет: величественные пространства яйлы практически безлесы и напоминают собой высокогорные степные просторы. Именно там растет около 25% крымских эндемиков. На Южном берегу Крыма можно встретить пояс сосновых лесов, что, в целом, не слишком характерно для полуострова. Помимо естественных лесов, значительную часть Крыма занимают также искусственные посадки, парки и ботанические сады. Самые известные из них — Алупкинский и Массандровский парки, а также основанный Х. Х. Стевеном еще в XIX веке Никитский ботанический сад.

Фауна

Не менее уникален и животный мир Крыма. Так как полуостров фактически изолирован от материка, на нем сформировался уникальный комплекс видов животных, отличный от видового состава близлежащей Украины и материковой России. Специфической чертой крымской фауны является высокий уровень эндемизма, т.е. наличие видов, присущих только Крыму. С другой стороны, крайне любопытно, что в Крыму нет многих животных, живущих на соседних территориях. В общем, в Крыму обитает более 60 видов млекопитающих. Самые крупные из них — крымский олень благородный, лань и кабан. В течение длительного времени в Крыму вообще не было волков, однако, в последние годы наблюдается перемещение серых хищников в Крым с территории южной Украины. Как животное политически неграмотное, волк не обращает внимания на проведенную между Крымом и Украиной в 2014 году государственную границу. В Черном и Азовском море встречаются три вида дельфинов и — крайне редко — тюлень-монах. Птиц в Крыму более 300 видов. Самыми крупными являются журавль, дрофа, лебеди, гуси и крупные хищники: степной орел, черный гриф, беркут, сапсан и филин. Лучшим местом для наблюдения за птицами в Крыму является заповедник «Лебяжьи острова» на северо-западе полуострова.

Насекомые

Энтомофауна (насекомые) Крыма насчитывает, по разным оценкам, от 10 до 15 тысяч видов. Одних только бабочек в Крыму около 2000 видов! Недаром в Крыму так хорошо чувствовал себя любитель чешуекрылых — Владимир Набоков — первая статья которого на английском языке как раз и была посвящена крымским бабочкам. Из наиболее примечательных эндемичных видов насекомых стоит выделить жужелицу крымскую, бабочку бархатницу черноморскую, стрекозу блестящую красотку и слепня Смирнова. Особенно приятно, что как среди животных, так и среди насекомых Крыма практически нет ядовитых, а те из них, которые обитают там (например, сколопендра, скорпион, тарантул, сольпуга, гадюка степная), настолько редки, что случаи нападения на людей единичны.

Так вкратце выглядят природные красоты Крымского полуострова. Тут есть все для самого взыскательного путешественника: горы, море, бухты, водопады, степи, соляные и пресные озера, естественные и искусственные пещеры, заповедники и парки, уникальные эндемичные растения, деревья, животные и насекомые. Чтобы убедиться в этом — собирайте багаж, откладывайте дела, покупайте билеты — и исследуйте наш полуостров сокровищ самостоятельно. Крым ждет вас!