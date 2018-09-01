Что делать в Копенгагене: 8 отличных идей

В датском языке есть слово «хюгге». Это особая часть скандинавской философии — сочетание уюта и комфорта, поиск счастья в мелочах, умение наслаждаться моментом. Рассказываем, как насладиться каждым моментом отпуска в Копенгагене.

Найти дом, где писал сказки Андерсен

Прогулка по набережной Нюхавн оставит приятные воспоминания. Раньше в этой гавани находился рыбацкий порт, поэтому теперь здесь можно любоваться мачтами старинных кораблей, пробовать свежие морепродукты и смотреть на разноцветные пряничные домики. А в доме под номером 20 в 1835 году жил известный датский писатель Ганс Христиан Андерсен. Возможно, именно там он написал «Дюймовочку» и «Принцессу на горошине» — обе эти сказки вышли как раз в 1835-м.

Побывать в городе, где можно всё, что нельзя

В районе Кристиансхавн есть своё маленькое государство Христиания — уже почти полвека это пристанище эпатажных художников и музыкантов. Стены расписаны граффити с лозунгами о свободе, в пабах продают домашнее пиво, повсюду хиппи и рок-н-рольщики — кажется, что время здесь остановилось. Если вам близка атмосфера полной свободы Амстердама и вы затосковали по ней в размеренном Копенгагене, в этом районе вам точно понравится. Статьи по теме Что делать в Амстердаме: 10 новых идей

Проехаться по городу на велосипеде

Как только в конце XIX века изобрели велосипед, он сразу же стал частью датской культуры. Уже в начале 1910-х в Копенгагене появилась первая велосипедная дорожка. Теперь они, конечно, проведены по всему городу, а удобная разметка с дорожными знаками делает поездки удобными и безопасными. Велосипед как основное средство передвижения выбирают все поколения (и в любую погоду): на светофоре перед вами остановится молодой отец, который везёт детей в триобайке, а следом за ним — элегантно одетый пожилой человек, который везёт покупки из продуктового магазина. Статьи по теме От Голландии до Китая: 7 самых удобных стран для путешествий на велосипеде

Увидеть первый Диснейленд

Тиволи — один из старейших парков развлечений в Европе. Здесь можно прокатиться на американских горках и старинных каруселях, полюбоваться красивым видом на город с 80-метрового колеса обозрения, пройти квест по сказкам Андерсена в подземной пещере, принять участие в уличных представлениях, прогуляться по тихим улочкам с озёрами. Есть легенда, что Уолт Дисней придумал Диснейленд именно после посещения Тиволи. Советуем приходить сюда ближе к вечеру, когда темнеет и включается красивая подсветка. И лучше в будни — датчане тоже обожают эти аттракционы.

Поехать в Швецию на один день

Сегодня из Дании в Швецию можно добраться за 30—40 минут, а всего 20 лет назад это казалось невозможным. Копенгаген и шведский город Мальмё соединяет Эресуннский мост, и проехаться по нему — особое приключение. Он вырастает прямо из воды и затем ныряет в подводный тоннель. Мост двухэтажный: по верхнему этажу едут машины и автобусы, а под ними — поезда. Помните, кстати, датско-шведский детективный сериал «Мост», который вышел в 2011-м? Его сюжет строится как раз вокруг Эресуннского моста. В Мальмё можно прогуляться по мощёным улицам, посмотреть на пряничные домики и готическую архитектуру, попробовать солёные конфеты, которые так любят местные.

Поплавать в центре города под открытым небом

Всего в пяти километрах от центра города находится Амагерский пляж. Он считается лучшим пляжем Копенгагена благодаря высокому уровню чистоты. Это искусственный остров с белоснежным песком, где можно искупаться в лагуне, покататься на яхтах и байдарках, попробовать дайвинг и устроить пикник. Там же можно насладиться видом на Эресуннский мост и пролив. А в самом центре Копенгагена находится гавань Islands Brygge — городской комплекс, состоящий из пяти разных бассейнов. Глубина одного из них — 50 метров, там можно даже прыгать с трамплина.

Пообедать на местном рынке

На рынке Torvehallerne всегда продаются свежие морепродукты, сыры, овощи, фрукты и блюда местной кухни. Датская кухня простая, но разнообразная: на рынке вы найдёте десятки видов лосося, креветок, картофеля, мясных и рыбных шариков — смело берите всё, что увидите. В кондитерской лавке попробуйте местный трюфельный десерт Romkuger, но будьте готовы к тому, что остановиться на одном у вас вряд ли получится.

Забраться на огромную бутылку пива

Копенгаген известен двумя пивными брендами, основанными в конце XIX века — Tuborg и Carlsberg. Если вы любите пиво, сходите в музей Carlsberg. Там вы узнаете о процессе создания этого напитка с 1847 года, увидите пятиметровых слонов у входа и самую большую коллекцию неоткрытых бутылок в мире — в погребе музея хранится 20 000 бутылок разной формы и дизайна. А на дегустации можно попробовать 65 сортов пива. Tuborg тоже вас удивит. Когда в 1888 году компания выпустила первое бутылочное пиво, в качестве рекламы возвели 26-метровую башню в форме гигантской бутылки. Это было первое сооружение в Дании, оснащённое лифтом, хотя позже его заменили на лестницу. Теперь эта башня — смотровая площадка, откуда открывается прекрасный вид на город.