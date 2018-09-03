Дом Винчестеров: пристанище проклятой вдовы

Вдова почти 40 лет строила дом, чтобы снять родовое проклятие.

Сейчас дом №525 на Винчестер-бульваре в американском городке Сан-Хосе (Калифорния) превратился в аттракцион для туристов, но история его появления поистине жуткая.

Сара Винчестер после смерти мужа Уильяма обратилась к гадалке-медиуму, которая передала ей послание от умершего о том, что ее всю жизнь будут преследовать несчастья и призраки людей убитых из винтовки, созданной отцом покойного. До этого Сара потеряла дочь, которая умерла в раннем возрасте. Чтобы снять проклятие и спрятаться от духов, ей нужно уехать из штата Кентукки и начать строить дом. Призраки будут бессильны, пока идет строительство.

Так, гадалка обрекла несчастную вдову на вечную стройку. Сара Винчестер поверила в предсказание и перебралась в Калифорнию, где действительно начала строить дом и не прекращала до самой смерти. Состоятельная вдова не стала приглашать архитекторов, а проектировала дом по собственному усмотрению, часто меняя планы в ходе строительства, чтобы еще больше запутать призраков.

Здесь есть лестницы, ведущие в потолок, окна, упирающиеся в стену, двери на верхних этажах, открывающиеся прямо на улицу. Дом вырос на семь этажей, но из-за землетрясения в 1906 году, три верхних этажа были разрушены. С тех пор дом остается четырехэтажным. В нем примерно 160 комнат, а также 13 ванных, 6 кухонь, 40 лестниц, 2000 дверей, около 10000 окон, 47 каминов и один душ.

На строительство ушли все сбережения вдовы, когда после ее смерти вскрыли сейф, там нашли только пряди волос, принадлежавшие ее покойному мужу и погибшей дочери.