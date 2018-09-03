Невероятные факты об океане

К сегодняшнему дню мы исследовали лишь 5 процентов мирового океана. По оценкам учёных, в толще воды обитает 250 000 разновидностей существ, но о 2/3 видов животных мы так ничего и не знаем. Но неизвестные человеку морские обитатели — это лишь малая часть тайн океанских глубин. Что ещё скрывает от нас вода?

1. Сокровища. На дне океана находится больше артефактов, чем во всех музеях мира. Есть предположение, что на глубине покоится около 3 миллионов кораблей. Кроме того, вода за несколько тысячелетий поглотила десятки городов, которые унесли с собой сотни тысяч артефактов.

2. Точка Немо получила название по имени Капитана Немо, персонажа романов Жюля Верна . Это наиболее удалённая от суши точка в океане. Если в определенное время попасть в точку Немо, то можно оказаться ближе к МКС, чем к какой-либо точке на суше.

3. 20 000 000 тонн золота растворено в мировом океане, но пока не придумали простой и недорогой способ извлечения золота из морской воды.

4. Медуза ируканджи, живущая возле Австралии, похожа на маленький прозрачный колокольчик высотой до 25 мм. Но не стоит обманываться её внешним видом, ируканжди — опасные убийцы, яд которых в 100 раз токсичнее яда кобры.

5. Средняя глубина океана — 3 500 метров, но дайверам не рекомендуют опускать глубже 40 метров из-за повышенного давления на глубине.