Мосприрода представляет обзор мероприятий на выходные

Мосприрода приглашает провести предстоящие выходные на природных территориях и эколого-просветительских центрах ЮЗАО.

8 сентября в 11:00 — экскурсия «Деревья глазами предков» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Экскурсия, посвященная деревьям. Приглашаем вас узнать, какую роль играли деревья в жизни древних славян, с какими существами их отождествляли, какое дерево на самом деле является символом России и многое другое. Мероприятие 7 +. Предварительная запись не требуется. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.

8 сентября в 11:00 — праздник «День города» в Ландшафтном заказнике «Теплый Стан» (ул. Островитянова, д. 10). Праздник «С днем рождения, Москва» с просмотром видеофильма о природных территориях города и экскурсией по ландшафтному заказнику «Теплый Стан». Мероприятие 7 +.

8 сентября в 11:30 — к Дню города — цикл экскурсий-викторин «Загадки леса» по теме «Заповедная Москва» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Участников экскурсии ждет рассказ о том, как охраняют природу в Москве, как нашему городу удалось стать самым зеленым мегаполисом мира, а также знакомство с охраняемыми природными объектами Битцевского леса. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10:00 до 17:00).

8 сентября в 13:00 — викторина «Природа Москвы» в экоцентре «Скворечник» (36 км МКАД, внешняя сторона, зона отдыха «Битца»). Много ли вы знаете о природе Москвы? Приходите проверить свои знания и посоревноваться с другими участниками. Мероприятие 6 + (взрослые и дети). Справки по телефону: 8-916-580-67-09 (с 10:00 до 17:00).

9 сентября в 11:00 — обзорная экскурсия «На тропинках Битцевского леса» в экоцентре «Битцевский лес» (Новоясеневский тупик, д. 1, стр. 3). Во время прогулки по лесу вы сможете узнать всё самое интересное о флоре и фауне Битцевского парка. Найдёте ответы на вопросы: сколько лесу лет, почему важно кормить птиц зимой, для чего планете деревья, как отличить ласку от горностая, чем подрост отличается от подлеска и многое другое! В конце экскурсии предлагаем вам посетить вольерный комплекс с фазанами, белками, козами и овцами и узнать интересное о наших замечательных постояльцах. Наша экскурсия будет интересна посетителям всех возрастов. Мероприятие 0 +. Предварительная запись не требуется. Подробная информация по телефону 8 (916) 306-56-50.