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Преображенцы примут участие в конкурсе любительских цветников
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Преображенцы примут участие в конкурсе любительских цветников 

Управа района Преображенское + ещё 6 5 сентября 2018
Фото: Управа района Преображенское
В Преображенском районе выделено 11 конкурсных площадок для флористов-любителей. Они расположены по адресам: ул. Б. Черкизовская, д. 4 и д. 26; ул. Халтуринская, д. 16 и д. 18; 1-й Зборовский пер, д. 3; ул. Знаменская, д. 6 и д. 12/4; ул. 2-я Пугачевская, д. 6, д. 7А и д. 10; ул. 9 Рота, д. 4.
Благодаря этому конкурсу любой желающий сможет сделать отличный подарок своему родному району в День города, создав авторский цветник. Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте https://moscowseasons.com и выбрать ближайшую к вам площадку. Состязания будут проводиться 9 сентября с 9:00 до 17:00. Участие в конкурсе бесплатное, а саженцы цветов и весь необходимый инвентарь вам выдадут организаторы.
Все участники получат на память сувениры и подарки, а победителей ждут ценные призы: 3 тысячи айпадов и качественные садовые инструменты.
Узнать, где находится ближайшая площадка, можно здесь.
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