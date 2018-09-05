Преображенцы примут участие в конкурсе любительских цветников

В Преображенском районе выделено 11 конкурсных площадок для флористов-любителей. Они расположены по адресам: ул. Б. Черкизовская, д. 4 и д. 26; ул. Халтуринская, д. 16 и д. 18; 1-й Зборовский пер, д. 3; ул. Знаменская, д. 6 и д. 12/4; ул. 2-я Пугачевская, д. 6, д. 7А и д. 10; ул. 9 Рота, д. 4.

Благодаря этому конкурсу любой желающий сможет сделать отличный подарок своему родному району в День города, создав авторский цветник. Чтобы стать участником конкурса, необходимо зарегистрироваться на сайте https://moscowseasons.com и выбрать ближайшую к вам площадку. Состязания будут проводиться 9 сентября с 9:00 до 17:00. Участие в конкурсе бесплатное, а саженцы цветов и весь необходимый инвентарь вам выдадут организаторы.

Все участники получат на память сувениры и подарки, а победителей ждут ценные призы: 3 тысячи айпадов и качественные садовые инструменты.

Узнать, где находится ближайшая площадка, можно здесь.