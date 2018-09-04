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В. Говердовский: Программа благоустройства на 2018 г. в ЦАО выполнена в полном объеме
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В. Говердовский: Программа благоустройства на 2018 г. в ЦАО выполнена в полном объеме 

Агентство «Москва» + ещё 3 1 час назад
Фото: Управа Пресненского района города Москвы
Программа благоустройства в Центральном административном округе столицы в 2018 г. выполнена в полном объеме. Об этом журналистам сообщил префект ЦАО Москвы Владимир Говердовский.
«Программу благоустройства в 2018 г. мы выполнили в полном объеме. Были благоустроены почти 500 объектов. Нам удалось стать самым благоустроенным округом Москвы по итогам городского конкурса 2018 г.», — сказал В. Говердовский.
По материалам пресс-службы префектуры ЦАО, в 2018 г. было благоустроено 306 дворовых территорий, 19 территорий образовательных учреждений, два парка по месту жительства, 35 зеленых территорий, прилегающих к жилой застройке и так далее.
Всего в округе 2 тыс. 684 дворовые территории. В период с 2011 по 2017 гг. благоустроено 2 тыс. 147 дворов.
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