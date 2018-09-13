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Фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт 15 сентября
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Фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт 15 сентября 

RT на русском + ещё 16 19 часов назад
Фото: RT на русском
Международный фестиваль «Казачья станица Москва» пройдёт в субботу, 15 сентября, в музее-заповеднике «Коломенское».
Посетители смогут ознакомиться с культурой и традициями казачества. Будет работать 11 тематических площадок, в том числе «Станичная ярмарка» и «Казачье подворье».
Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на информационный центр столичного правительства.
На главной сцене выступят профессиональные и самодеятельные коллективы. На спортивной площадке пройдут состязания по перетягиванию каната и стрельбе из лука.
Также запланирован турнир конного искусства.
Ранее «Янтарный край» сообщал, что международный фестиваль фольклора пройдёт 16 сентября в Калининградской области.
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