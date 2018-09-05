Где посмотреть фейерверки в День города

Праздничные фейерверки в честь Дня города запустят с 30 городских площадок. Представление начнется в субботу, 8 сентября, в 21:00 и продлится пять минут. Фейерверки станут ярким зрелищем на праздновании Дня города — в этом году столица отмечает свое 871-летие.

В общей сложности пусковые установки дадут несколько десятков тысяч залпов. Вечернее небо украсят вспышки золотых, серебряных, синих, зеленых, красных и пурпурных искр. Горожане увидят разноцветные светящиеся пионы, пальмы, хризантемы, цветы из золотых нитей, а также пальмы и сердца.

Высотные фейерверки организуют на городских 13 площадках, а в 17 парках фейерверки будут запущены с разным уровнем высоты.

Как рассказали в Департаменте культуры города Москвы, пусковые установки появятся во всех округах города, поэтому полюбоваться красочным пиротехническим шоу можно будет практически из любой точки столицы.

Где можно посмотреть фейерверки в День города 8 сентября

— акватория Москвы-реки, Москворецкая улица, у основания Большого Москворецкого моста;

— акватория Москвы-реки, напротив спорткомплекса «Лужники»;

— Парк Горького;

— сад имени Баумана;

— парк «Таганский»;

— парк «Красная Пресня».

— парк Победы на Поклонной горе;

— Ново-Переделкино, улица Федосьино, дом 18, на берегу пруда.

СЗАО:

— музейно-парковый комплекс «Северное Тушино»;

— ландшафтный парк «Митино» (улица Рословка, дом 5).

— парк Дружбы.

СВАО:

— Центральная аллея ВДНХ;

— парк «Бабушкинский»;

— Лианозовский парк;

— Гончаровский парк.

— природно-исторический парк «Сокольники»;

— район Измайлово, городок имени Баумана;

— природно-исторический парк «Измайлово»;

— Перовский парк;

— Сиреневый сад.

ЮВАО:

— район Печатники, акватория Москвы-реки, напротив улицы Гурьянова;

— парк «Кузьминки».

— парк «Садовники».

ЮЗАО:

— улица Кадырова, детский ландшафтный парк «Южное Бутово»;

— усадьба Воронцово;

— парк 50-летия Октября.

ТиНАО:

— центр спорта «Московский» (город Московский);

— ТиНАО, город Троицк, улица Физическая (вблизи пожарной части № 42).

ЗелАО:

— Озерная аллея, дом 4, строение 2.

Как отпраздновать День города

8 и 9 сентября москвичей также ждут главные мероприятия традиционного московского фестиваля «Цветочный джем». День города отметят на более чем двух тысячах площадок в каждом московском районе. В программе 1150 бесплатных мастер-классов по флористике, ботанике, дизайну и кулинарии. Также посетителей ждут три тысячи игровых и спортивных аттракционов, 280 концертов и выступлений артистов, 50 экскурсий в парках и зеленых зонах Москвы, уроки скейтбординга и школа диджеев.

В шале «Цветочного джема» у вашего дома предложат множество сладостей и десертов, ягод и фруктов, сотни видов варенья и сортов меда, 160 наименований мороженого. Угощения для москвичей приготовили 40 регионов России. Дачники, цветоводы и те, кто ценит уют, найдут на ярмарках семена и рассаду, гербарии и цветы в горшках, украшения для дома и сувениры.

А 9 сентября состоится конкурс любительских цветников. Это возможность для жителей города самостоятельно или в команде создать уникальный ландшафтный проект под руководством профессиональных садовников.