Самые страшные дома в мире

Любители ужастиков не прочь пощекотать себе нервы за просмотром очередной новинки или классического триллера. Но как насчёт того, чтобы самому оказаться в пугающем месте, наполненном странными существами? В этих домах у визитёров точно не будет ни единой спокойно минутки.

1. Усадьба «Монте Кристо» в Австралии. Дом, принадлежащий семье Кролли, построили в 1885 году. Практически сразу же там стали происходить трагедии: при загадочных обстоятельствах там регулярно погибали люди.

2. Крепость Акерсхус в Норвегии. Крепость — одна из главных достопримечательностей столицы страны Осло, где часто проходят торжества и приёмы. Но ранее здесь размещалась королевская тюрьма, где узников пытали и убивали. Во время Второй мировой войны в крепости фашисты разместили подразделение гестапо. Говорят, что по подвалам Акерсхуса бродят мученики различных эпох.

3. Особняк Торре де Коссио в Мексике. Дом в колониальном стиле находится в центре Мехико имеет дурную репутацию. В 17 веке тут проживала семья, глава которой был патологическим ревнивцем. В каждом встречном мужчине он подозревал любовника супруги. Чтобы узнать правду, он спрашивал у прохожих, который час. По мнению ревнивца, любовник обязательно выдал бы себя, отвечая на этот вопрос. Но почему-то любой ответ казался ему подозрительным, так что он часто попросту убивал встречных мужчин. Даже сейчас ходят легенды о странном прохожем, бродящем в средневековом вокруг особняка и задающем любимый вопрос.