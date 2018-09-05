Туннель из пластика стал достопримечательностью

Небольшой курортный город Бьюд на севере Корнуолла в Великобритании стал популярным на сайте путешествий TripAdvisor благодаря пластиковому туннелю рядом с обычным супермаркетом Sainsbury's.

Этот пластиковый туннель в комментариях на TripAdvisor в шутку называют "современным Тадж-Махалом", "новой Сикстинской капеллой" и "Помпеями нашего времени".

TripAdvisor

Чем же туннель так поражает путешественников, спросите вы!.. На этот вопрос ни у кого нет ответа. Ведь на самом деле это сооружение рядом с магазином предназначено для того, чтобы защищать тележки супермаркета от дождя. Кроме того, в пасмурную погоду туннелем могут воспользоваться и посетители, чтобы добраться от магазина до ближайшей остановки.

Длина туннеля — семьдесят метров, а состоит он из тридцати шести металлических арок, покрытых прозрачным пластиком. Несмотря на простоту сооружения, у нее более 300 комментариев на сайте путешествий, почти все из них хвалебные.