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Туннель из пластика стал достопримечательностью
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Туннель из пластика стал достопримечательностью 

Рамблер 2 часа назад
Фото: TripAdvisor
Небольшой курортный город Бьюд на севере Корнуолла в Великобритании стал популярным на сайте путешествий TripAdvisor благодаря пластиковому туннелю рядом с обычным супермаркетом Sainsbury's.
Этот пластиковый туннель в комментариях на TripAdvisor в шутку называют "современным Тадж-Махалом", "новой Сикстинской капеллой" и "Помпеями нашего времени".
TripAdvisor
Чем же туннель так поражает путешественников, спросите вы!.. На этот вопрос ни у кого нет ответа. Ведь на самом деле это сооружение рядом с магазином предназначено для того, чтобы защищать тележки супермаркета от дождя. Кроме того, в пасмурную погоду туннелем могут воспользоваться и посетители, чтобы добраться от магазина до ближайшей остановки.
Длина туннеля — семьдесят метров, а состоит он из тридцати шести металлических арок, покрытых прозрачным пластиком. Несмотря на простоту сооружения, у нее более 300 комментариев на сайте путешествий, почти все из них хвалебные.
Комментарии
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