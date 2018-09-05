Ещё
10 лучших музеев мира
Далее:
Читайте также:
Ещё

10 лучших музеев мира 

Harper’s Bazaar 1 час назад
Фото: Harper’s Bazaar
Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал топ-10 самых популярных музеев в мире согласно отзывам посетителей. Возглавил список парижский музей изобразительных искусств Орсе, оставив Лувр на седьмой строчке рейтинга. На втором месте оказался нью-йоркский музей, посвященный трагедии 11 сентября 2001 года. Замыкает тройку лидеров знаменитый Метрополитен-музей.
1. Музей Орсе — Париж, Франция
2. 9 / 11 Мемориал — Нью-Йорк, США  3. Метрополитен-музей — Нью-Йорк, США  4. Британский музей — Лондон, Великобритания
5. Национальный музей Прадо — Мадрид, Испания
6. Новый музей Акрополя — Афины, Греция
7. Лувр — Париж, Франция
8. Национальный музей Второй мировой войны — Новый Орлеан, США  9. Национальный музей антропологии — Мехико, Мексика
10. Музей жертв войны — Хошимин, Вьетнам
Harper’s Bazaar: последние новости
10 лучших блюд гастрономического фестиваля «Сезон» Видео дня: неоновая параллельная вселенная в новом клипе Muse Даша Веледеева, Наталья Туровникова и Андрей Артемов на открытии выставки "Шедевры живописи и гравюры эпохи Эдо»
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Что делали с насильниками на Руси15
Старинные шифры, которые удалось расшифровать1
Шокирующие исследования мозга Натальи Бехтеревой19
Город-призрак на заброшенном острове в океане14
10 вещей, о назначении которых мы не знали2
Видео
02:10
В сафари-парке лев забрался в машину к туристам
Безумный мир
02:26
В небе над Японией заметили «айсберг»
Безумный мир
00:15
Любопытного призрака запечатлели на видео
Безумный мир
09:02
Американские тайники каторжников
Вещи
11:36
Огромные выигрыши в лотереи, сломавшие судьбы
Люди
11:20
Старинные шифры, которые удалось расшифровать
Истории
10:12
Запрещённые водные горки
Места
15:20
Древние животные, которые не были динозаврами
Истории
10:49
Ошибки людей, изменившие историю
Истории
12:01
Научные теории, оказавшиеся ложью
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение