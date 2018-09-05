10 лучших музеев мира

Сайт для путешественников TripAdvisor опубликовал топ-10 самых популярных музеев в мире согласно отзывам посетителей. Возглавил список парижский музей изобразительных искусств Орсе, оставив Лувр на седьмой строчке рейтинга. На втором месте оказался нью-йоркский музей, посвященный трагедии 11 сентября 2001 года. Замыкает тройку лидеров знаменитый Метрополитен-музей.

1. Музей Орсе — Париж, Франция

2. 9 / 11 Мемориал — Нью-Йорк, США 3. Метрополитен-музей — Нью-Йорк, США 4. Британский музей — Лондон, Великобритания

6. Новый музей Акрополя — Афины, Греция

7. Лувр — Париж, Франция

8. Национальный музей Второй мировой войны — Новый Орлеан, США 9. Национальный музей антропологии — Мехико, Мексика

10. Музей жертв войны — Хошимин, Вьетнам