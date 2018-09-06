Нестандартные места для фотосессий в Европе

Все мы любим ездить в Европу и привозить оттуда 100500+ фотографий на фоне известных достопримечательностей. Но порой хочется «разорвать шаблон» и устроить фотосессию не у Колизея и Эйфелевой башни, а в более оригинальном месте. Сдаем пароли и явки необычных мест для фото в Европе.

Лондон, стрит-арт кварталы

Что такое типичный Лондон глазами туриста? Биг-Бен, двухэтажные автобусы, Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Безусловно, эти знаковые элементы Лондона прекрасны, и сделать пару кадров на Бейкер-стрит, 221Б определенно стоит. А после советуем отправиться в район Шордич — место тусовки уличных художников. Благодаря им город прославился не только как «зе кэпитал оф Грейт Британ», но и как столица мирового стрит-арта. Здесь практически каждая стена — произведение искусства или как минимум интересный задний план для фотосессии.

В этом уверена фэшн-фотограф Джулия Кеннеди, которая вместе с компанией Nikon сделала необычный фотопроект «Модели на фоне граффити». На снимках одетые в дизайнерские вещи модели позируют возле исписанных художниками стен — динамика города и экстравагантность моды сливаются воедино. Хотите фотографироваться, как модель? Приезжайте в Шордич.

Париж, футуристический квартал «Большие ансамбли»

Париж имеет славу самого романтичного города мира, куда влюбленные приезжают провести медовый месяц в прогулках возле Эйфелевой башни. Что точно не ассоциируется с Парижем, так это кварталы многоэтажных футуристических зданий, напоминающих советские постройки из параллельной реальности. Но такая достопримечательность в пригороде французской столицы есть — это построенный в середине прошлого века квартал «Большие ансамбли». Он поражает своими масштабами и строгой «инопланетной» красотой. Здесь можно было бы снять фильм-антиутопию, но фотографии тоже получаются суперинтересными и по-настоящему уникальными.

Остров Бурано, Венеция

Венеция по праву считается фотогеничным городом: каналы, гондольеры и ажурные фасады эпохи Возрождения не оставляют туристов равнодушными. Но лишь немногие из них, кроме главного городского острова, посещают и островки поменьше. А их, на минуточку, 118! Более-менее туристам известен остров Мурано — там делают украшения из знаменитого муранского стекла. А вот схожий по названию Бурано куда менее популярен. И зря. Этот остров — идеальное место для фотосессий.

Все дома здесь разноцветные, будто участвуют в конкурсе на самый яркий фасад: желтые, голубые, розовые, фиолетовые, зеленые, красные… В дополнение к ним в кадках и ящиках растут такие же яркие цветы, а в окнах колышутся не менее яркие занавески. Без фотографий уехать с острова просто невозможно.

Лабиринт Орта в Барселоне

Из прогулочных мест в Барселоне больше всего известны парк Гуэль и гора Монжуик. А вот самый старый парк города Лабиринт Орта туристы обычно незаслуженно обходят стороной. Между тем, здесь можно сделать много красивых фото на фоне старинных лестниц, фонтанов и каскадных клумб. Когда-то парк был частной усадьбой, так что в нем легко почувствовать себя аристократом, который совершает послеобеденный променад. Тем более что туристов на гравийных дорожках немного — как и в самом лабиринте, который выглядит по-настоящему волшебно и таинственно. А это именно то что нужно для любителей атмосферных фотографий.

Район Катаянокка, Хельсинки

Хельсинки — популярный город у российских путешественников, но и в нем еще осталось немало туристических «белых пятен». Одно из них — район Катаянокка. Он находится совсем недалеко от центра города, но расположен на полуострове и поэтому попасть туда можно только по мосту. Это и отпугивает желающих, тем более что путеводители сообщают о районе весьма скудную информацию: раньше здесь обитали портовые рабочие, бывшие каторжники и прочие маргинальные личности, а архитектурный фонд состоял из бараков. Зато сегодня это один из самых престижных районов Хельсинки, что сразу видно по ухоженным домам и припаркованным к набережной яхтам. Здесь красиво и тихо, а значит, можно устроить размеренную фотосессию в свое удовольствие.