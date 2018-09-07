Почему в США не строят типовые дома, как в СССР

То, что не получилось в США, стало реальностью в Советском Союзе. Единственный американский квартал, построенный по принципам типового домостроения, был снесен из-за нечеловеческих условий для жизни.

В середине 1950-х годов в Сент-Луисе, штат Миссури, США, был построен социальный жилой комплекс, один в один похожий на типичный квартал в любом городе Советского Союза. Жилой комплекс «Прюитт-Игоу» (Pruitt-Igoe) называли тогда самым амбициозным проектом жилого строительства в США в послевоенное время. В прессе район окрестили высотным пригородом, квартал получил первую премию на престижном конкурсе «Архитектурный форум».

«Прюитт-Игоу» состоял из тридцати трех 11-этажных типовых жилых зданий. Район был рассчитан на проживание 12 тысяч человек. По фотографиям кажется, что находишься не в американском штате, а где-нибудь в московских Черемушках… Архитектором, кстати, выступил Минору Ямасаки, который позже построил в том числе и нью-йоркские башни Всемирного торгового центра

Целью создания комплекса было решение проблемы жилья для молодых квартиросъемщиков среднего класса. На месте застройки до этого ютились хижины беднейших, негритянских, кварталов Сент-Луиса. В бараках отсутствовали удобства, на улицах царила антисанитария. Борясь с нищетой, власти города и штата задумали строительство новых районов еще в конце 1940-х годов.

В итоге Казначейство США выделило 36 млн долларов на строительство типового квартала в Сент-Луисе.

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Открытие комплекса состоялось в 1956 году, и все выглядело радужно. Концепцию квартала планировалось масштабировать по всем Соединенным Штатам. Однако уже через год квартал начал превращаться в гетто, а жильцы того самого «среднего класса» — съезжать в другие районы.

Свое название жилой комплекс получил в честь героя Второй мировой войны чернокожего пилота Оливера Прюита и белокожего конгрессмена от штата Миссури Уильяма Игоу. По принципу 50/50 квартал заселили как белые, так и черные семьи. Со временем белых семей в квартале становилось все меньше. А с отменой сегрегации они исчезли и вовсе.

Смотрите историю первого и последнего квартала типового жилья в США в нашем фоторепортаже.

На месте будущего типового квартала ютились трущобы бедняков.

В сравнении с соседними трущобами «Прюитт-Игоу» был раем для местных жителей — электричество, водопровод, зеленые парки… Жители называли свои дома «пентахаусами бедняков».

Проект был построен в 1956 году и обошелся государству в 36 млн долларов.

Квартал делили между собой негритянские и белые семьи.

Поначалу квартал был процветающим.

Люди исправно платили за аренду.

Новоселы радовались своим светлым комнатам со всеми удобствами.

Квартиры были небольшими, зато отдельными.

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Во дворах жильцы устраивали совместные праздники.

Однако уже в середине 1960-х годов квартал превратился в гетто.

Дворники перестали убирать мусор.

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Окна никто не стеклил.

Пришлось установить антивандальные двери и светильники.

Полиция стала отказываться приезжать в район по вызову.

В течение 1969 года из-за высокой стоимости содержания городские власти подняли стоимость аренды жилья в «Прюитт-Игоу» в три раза.

Массовая неуплата по счетам привела в итоге к коммунальной трагедии — в одном из домов из-за отсутствия ремонта прорвало канализацию.

В 1970 году город объявил квартал зоной бедствия и начал отселение жильцов. Власти решили, что легче выселить людей, чем ремонтировать инфраструктуру.

Заброшенные здания заполнили наркоманы и бомжи.

В 1972 году начался снос района. Первыми были взорваны три здания.

Снос первых домов был показан по национальному телевидению. Кадры отражали неудачу программы по строительству государственного жилья.

Снос был завершен в 1974 году.