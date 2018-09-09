Куда сходить в сентябре: 7 интересных событий

Мы посмотрели, какие выставки и фестивали проходят в Москве этом месяце, и выбрали те, куда хотели бы сходить сами. Присоединяйтесь!

Наша быстрая подборка поможет определиться с вопросом «куда сходить в выходные?».

Cosmoscow 2018

На ежегодном фестивале современного искусства можно посмотреть работы более 200 художников, познакомиться с новейшими тенденциями арт-рынка и получить самые необходимые знания об актуальном искусстве. Обязательно посетите и секцию Design. Абсолютно точно нельзя пройти мимо стенда G5, где галерея Tapis Rouge представила авторские коллекции ковров дизайнера Макса Шилова и члена АДДИ Ангелины Аскери. Ковры — из шерсти и шелка и выполнены в технике узелкового плетения. B зоне NG Gallery (G6) Надежда и Георгий Ананьевы представили коллекцию винтажной мебели, светильников, скульптур, изделий из стекла и керамики.

Где: Гостиный двор, ул. Ильинка, 4 (подъезд № 4)

Когда: 7–9 сентября

Билеты: на официальном сайте

Выставка «Гении ар-деко. Парижская мода»

Отличная возможность окунуться в атмосферу эпохи ар-деко, увидеть свыше 60 литографий в технике пошуар и скульптуры Эрте. А еще — винтажные предметы женского гардероба и обувь.

Где: выставочный зал «Гранатный двор»

Когда: до 23 сентября

Билеты: на официальном сайте

Фестиваль «Цветочный джем 2018»

В честь Дня города улицы, площади и скверы города украсят цветами. К тому же «Цветочный джем» — это не просто фестиваль, а конкурс ландшафтного дизайна, в котором может принять участие любой желающий.

Где: более 1500 площадок, подробности на официальном сайте

Когда: 8—9 сентября

Билеты: вход свободный

Выставка Ильи и Эмилии Кабаковых «В будущее возьмут не всех»

Первая в России полноценная ретроспектива Ильи Эмилии Кабаковых . Раньше их работы можно было по отдельности увидеть только в музеях и частных коллекциях. А теперь — все картины, рисунки и инсталляции в духе московского концептуализма, охватывающие целых шесть десятилетий — в одном месте.

Где: Новая Третьяковка на Крымском валу

Когда: до 13 января

Билеты: на официальном сайте

Выставка «Покрас Лампас. Жизнь одного художника»

Хотите попасть в мастерскую современного художника? Известный каллиграфист Покрас Лампас превратит целый зал в экспериментальное пространство. Помимо уже готовых работ, можно понаблюдать, как создаются новые — прямо у вас на глазах.

Где: Новый Манеж

Когда: 7–29 сентября

Билеты: вход свободный

Интерактивная площадка «Современная жизнь в деревянном доме: экологичность, безопасность, красота»

Мечтаете купить или построить дачный домик? Тогда вам точно понравится эта интерактивная площадка — здесь можно потрогать и посмотреть образцы разных материалов, выбрать компанию по строительству дома и с помощью VR-очков переместиться в современный деревянный дом российского производства.

Где: Фестивальная площадь парка «Сокольники»

Когда: до 23 сентября

Билеты: вход свободный

Выставка «bauhaus imaginista. Школа в движении. Архитекторы-интернационалисты»

Выставка — часть большого проекта bauhaus imaginista в честь столетия школы. Уникальная возможность увидеть фотографии, письма, коллажи, вырезки и личные записи, а также связь архитекторов со школой Баухаус, Советским Союзом и идеями социализма и коммунизма.

Где: музей современного искусства «Гараж»

Когда: 12 сентября—30 ноября

Билеты: на официальном сайте