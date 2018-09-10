История россиянина о жизни в Германии

Ильнур вместе с женой и двумя сыновьями переехал в Германию из-за работы. Проведя с семьей несколько месяцев в другой стране, он вернулся в Россию и пересмотрел свой взгляд на жизнь. В рамках цикла материалов о соотечественниках, перебравшихся за границу, «Лента.ру» публикует его рассказ о жизни в Людвигсхафене.

Уже девять лет я работаю в московском представительстве немецкой корпорации, занимаюсь всеми вопросами, связанными с налогами. Довольно часто приходится посещать штаб-квартиру, расположенную в небольшом городке Людвигсхфен. Когда подвернулся шанс поехать в длительную, трехмесячную командировку, вся семья — я, жена и двое сыновей — с энтузиазмом восприняла эту новость. Загрузили в машину вещи, включая два детских велосипеда, и за три дня добрались до Людвигсхафена.

В первое время сложностей как таковых не было, потому что квартира с мебелью, техникой и посудой была готова, путь до работы известен, с большинством коллег уже знаком. Дом, который нам сняли, оказался пятиэтажкой в спальном районе. Несмотря на свой почтенный возраст (построен в 1956 году), дом и снаружи, и внутри выглядел совсем неплохо. Уже в первый день мы испытали небольшой культурный шок: к нам пришел сосед с верхнего этажа с жалобой на шум, который создают дети. Как потом выяснилось, не все немцы — любители тишины. Соседей снизу мы почему-то не беспокоили.

Мы поселились на втором этаже — очень непривычно после московского девятнадцатого этажа. Из окон неслось нескончаемое щебетание птиц, в том числе попугаев. Утром, выходя на работу, я распугивал диких кроликов, которые поселились в норах возле домов.

Путь до работы занимал полчаса пешком, лежал через зеленые дворы и церкви и был гораздо приятней, чем дорога до работы в Москве, большую часть которой занимала толкотня в душных вагонах метро. Большинство немецких коллег начинало работу в 8 утра и заканчивало ровно в 5 — переработки здесь не показатель трудолюбия, а признак того, что сотрудник неправильно распределяет свое время. Рабочая атмосфера — более расслабленная по сравнению с Москвой, больше шуток, меньше напряжения, которое свойственно офисам больших городов.

Во многих офисах нет кондиционеров. В первый день работы была сильная жара, и я подумал, что придется страдать все лето. Однако работать с открытым окном без кондиционера оказалось намного приятнее, чем в московском офисе из стекла и стали, в котором нет притока свежего воздуха.

Раз в месяц коллеги отмечают дни рождения тех, кто родился в этом месяце: все собираются на обед, и именинники угощают всех блюдами собственного приготовления. При этом никаких официальных поздравлений от руководителя, все просто едят и общаются.

Из общения с немецкими коллегами мне показалось, что у них два основных стереотипа о России — это водка и холод. Чтобы впечатлить собеседника, мне было достаточно рассказать о сорока двух градусах мороза, который сопровождал мое детство в Нижневартовске.

Если в России штаб-квартиры крупных компаний находятся в основном в Москве, то в Германии они разбросаны по всей стране. Это безусловный плюс для всех — столица не перегружена, и в любом, даже самом отдаленном уголке страны, можно найти достойную работу.

По всей Германии очень много парков развлечений и зоопарков. За лето мы не успели съездить и в половину из ближайших. Посетили лишь самые известные — Европа-парк и немецкий Лего-Лэнд. От Людвигсхафена совсем недалеко, около получаса езды на машине до Франции и около часа на машине до Бельгии и Швейцарии. Конечно же, мы съездили посмотреть на главную немецкую достопримечательность — великолепный замок Нойшванштайн.

Вообще, Германия считается не самым популярным направлением в Европе среди туристов. Однако здесь много замечательных мест. Например, чего стоит один только Гейдельберг. Увидев эту красоту, начинаешь жалеть, что не учился в местном университете.

Первое время было немного страшно ездить по немецким автобанам — все время приходилось контролировать зеркало заднего вида, вдруг перед маневром какой-нибудь лихач на «Ауди» внезапно тебя «догонит». Но со временем привыкаешь к высоким скоростям, более того, низкие скоростные ограничения в других странах начинают тебя раздражать. В Европе обгоняешь в основном не грузовики, а дома на колесах, которые очень популярны у европейцев. Вообще, меня удивило, что в Европе так мало машин с российскими номерами. После этой поездки я понял, что в путешествии по Европе на своей машине нет ничего сложного.

Тем не менее, заправочных станций мало и цены на бензин — в 2,5 раза выше, чем в России. Стоимость планового техосмотра — в 4 раза выше. Полицейских на дорогах я за три месяца ни разу не видел, в том числе на границах между государствами — членами Евросоюза . Спорный случай был лишь однажды: супруга пересекла на машине стоп-линию на светофоре, после недолгого преследования под вой сирены была настигнута полицейскими и отпущена за уверения больше не нарушать. На трассе, как мы привыкли, остановиться и забежать в лесок не получится. Если приспичило, дождись специальной зоны отдыха со своим платным туалетом.

После большого города побыть в маленьком — одно удовольствие. В парках немноголюдно. В Москве на детских площадках случаются очереди даже на качели. Здесь же даже на тарзанке катайся сколько хочешь, вокруг только белки. Летом очень популярны открытые бассейны, которые больше похожи на аквапарки под открытым небом. Во время посещения крытого бассейна удивило, что не нужны никакие справки. При входе в бассейн мы поймали на себе удивленные взгляды местных жителей. Через минуту-другую до нас дошло, что мы — единственные, кто надел, как это принято у нас, шапочки.

Да, действительно, по воскресеньям магазины не работают, и это не очень приятно, но к этому быстро привыкаешь. Кроме того, есть небольшие турецкие магазинчики и пекарни, где даже в воскресенье можно купить самое необходимое. В супермаркетах мы налегали не только на европейский сыр, но и на фрукты. Необъяснимо, но факт — в Германии киви, бананы, арбузы и еще много чего другого вкуснее, чем в России. Во многих супермаркетах Людвигсхафена есть отдельные полки с русскими продуктами (конфеты из России, гречневая крупа, пряники и многое другое). Более того, в соседнем Мангейме есть русский продуктовый магазин.

Пустые пластиковые бутылки немцы несут обратно в супермаркеты. Ведь автомат, который принимает эти бутылки, взамен выдает квитанцию, по которой ты можешь оплатить свои покупки. Одна сданная бутылка — четверть евро. Немцы очень щепетильно относятся к вопросам безопасности и экологии, поэтому неудивительно, что именно они внедрили у себя раздельный сбор мусора. Рядом с каждым домом под замком стоят несколько баков для мусора — отдельно для картона и бумаги, для стекла, для пищевых отходов, для пластмассы. Желтые пакеты для пластмассового мусора выдают бесплатно в городской администрации. Старую мебель никто не выкидывает, а аккуратно ставит перед домом, чтобы те, кто нуждается, смогли бесплатно ее забрать.

Многие богатые немцы вкладывают деньги в науку и образование. Как-то раз в местном парке мы попали на бесплатное мероприятие для детей: в огромных палатках студенты университета учили школьников ставить разные физические и химические опыты. По словам студентов, спонсор мероприятия, член правления одной немецкой корпорации таким образом решил привлечь внимание школьников к науке.

Детям скучать не приходилось. Супруга нашла в Мангейме школу для русскоязычных детишек, где можно было посещать разные кружки, изучать языки. Более того, в школе за символическую плату был организован двухнедельный лагерь дневного пребывания. Дети ни одного дня не сидели на месте, каждый день куда-то выезжали — на выставки, в парки развлечений, зоопарк, на экскурсию в аэропорт Франкфурта и даже в полицейский участок.

Поучиться у немцев можно и отношению друг к другу и к местной власти. Как-то раз я спросил у своего коллеги, почему он отдает 35 евро работникам автомойки, если он мог бы потратить 7 евро и помыть машину на мойке самообслуживания. На это он сказал, что не хочет, чтобы работники потеряли свои рабочие места. Кроме того, он уверен, что половина вознаграждения, которая попадет в местный бюджет, будет с умом потрачена местными властями.

За три месяца мне ни разу не приходилось застать городского дворника, газонокосильщика или строителя за перекуром. Если в городе что-то надо починить, то работник приезжает, чинит, фотографирует результат своей работы и тут же уезжает. Все четко. Показателен также случай с ремонтом трамвайных путей. За две недели до ремонта в трамваях и на остановках начали ходить сотрудники городского транспортного предприятия, извещать о ремонте, раздавать листовки и отвечать на вопросы пассажиров. Полицейские здесь молодые, подтянутые, не вызывающие привычное в России чувство опасности.

В результате мы вернулись жить в Россию. Я с удовольствием окунулся в знакомую мне языковую среду, порадовался низким российским ценам, чаще стал путешествовать на машине. И меня, безусловно, стало беспокоить содержание мусорного ведра. Пластмассовые бутылки я теперь коплю на балконе и раз в месяц вывожу в пункт раздельного сбора мусора. Меня стали беспокоить бесполезно горящие днем лампочки. Думаю, что россиянам есть чему поучиться у немцев — и это не любовь к порядку и пунктуальность, а, прежде всего, уважение к закону и к окружающим. Вот так недолгое пребывание в другой стране повлияло на мой характер.