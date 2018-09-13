В Великобритании появятся летающие такси

К 2022 году в Лондоне после получения соответствующих сертификатов может появиться летающее такси с вертикальным влетом и посадкой Evtol. Об этом сообщила The Тimes.

Четырехвинтовая модель была разработана компанией Vertical Aerospace в 2016 году и рассчитана на полеты дальностью до 150 км. Она сможет перевозить 2-4 пассажиров с максимальной скоростью 300 км/ч. Взлет и посадка будет осуществляться с аэродромов или вертодромов. В будущем компания планирует разработать беспилотный образец летающего такси, способный покрывать расстояние до 800 км.

«Это произведет революцию в полетах на короткие расстояния. Пассажиры будут вылетать из мест рядом с домом или работой и приземляться очень близко к конечному пункту назначения, вместо того, чтобы ехать в аэропорт, расположенный от 60 до 80 км за пределами города», — завил основатель компании Vertical Aerospace Стивен Фитцпатрик

Известно, что аэротакси будет выполнено из легкого углеродного волокна, которое сделает его заметно дешевле вертолетов.

10 сентября стало известно о первых успешных испытаниях летающего такси, проведенных компанией Vertical Aerospace.