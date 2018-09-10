На каких семи холмах стоит Москва

«Ты стоишь, Москва святая, на семи твоих холмах». Рельеф Москвы довольно неровен, эта особенность даже нашла отражение в названиях ряда улиц и местностей: Ивановская горки, Краснохолмская набережная, Сивцев вражек, Большие и Малые кочки, Крутицы, Воробьевы горы. Холмов в Москве намного больше, чем семь. И разные исследователи вот уже на протяжении шести веков выделяют «свои холмы», часто споря друг с другом.

Боровицкий (Кремлевский) холм

Тогда: В древности это было густо покрытое хвойными лесами место. В XI веке здесь был построен первый в Москве деревянный христианский храм, а в XV веке — каменная церковь Иоанна Предтечи, «что на Бору». Именно на этом холме в XI веке появилось поселение, которое позже стало Москвой. В 1156 году по приказу Юрия Долгорукого на Боровицком холме построили первый деревянный кремль — укрепление, с которого началась история будущей столицы.

Сейчас: Боровицкий холм расположен в самом центре столицы, на территории Кремля, где стоит Успенский собор Кремля, в котором венчались на царство все русские цари.

Введенская горка (Лефортовский холм)

Тогда: В «Описании императорского столичного города Москвы» (1782) упоминается «слобода Семеновская с Введенскими горами, где часть главной госпитали стоит». На этой улице (Госпитальной, как нетрудно догадаться) сохранилась церковь Введения во храм Пресвятой Богородицы.

Сейчас: Расположен на левом берегу реки Яузы. Холм не поддался векам: подъем на него ощущается на улице Госпитальный Вал.

Таганский холм (Швивая горка)

Тогда: Швивая горка по одной из версий получила свое название от живших на этой территории швивцов: торговцев, кузнецов, гончаров, котельников. Об этом свидетельствуют, в частности, и названия здешних улиц и переулков — Котельнические, Гончарные, Таганские. Об этом же говорят и названия местностей, в которых находились церкви — центры притяжения общественной жизни города: «в Гончарах», «в Котельниках», «в Старых кузнецах».

Сейчас: Этот холм скрывает высотка на Котельнической набережной, первенец многоэтажных домов в Москве.

Трехгорка

Тогда: Здесь, в Нововаганьковском переулке, в начале ХХ века была построена церковь Николая Чудотворца на Трех горах. Однако деревянная церковь Николы во Псарях на этом месте стояла, согласно летописям, еще в 1628 году, причем название свое получила в связи с переводом сюда государева Псарного двора.

Сейчас: Из-за плотности застройки на Красной Пресне сегодня этот холм различим слабо.

Ваганьковский холм

Тогда: Относительно происхождения названия «Ваганьково» в литературе высказывались самые разнообразные версии. Одни считают, что здесь якобы находился «государев потешный двор». Другие говорят о месте для беспошлинной торговли, ссылаясь на налог за взвешивание товара, который именовался «ваганным» (от слова вага — вес, тяжесть).

Сейчас: Район станции метро «Боровицкая». Местоположение холма можно определить по церкви Благовещения «на Старом Ваганькове», во дворе Российской государственной библиотеки и Староваганьковскому переулку.

Сретенский холм

Тогда: Сретенский холм образуют улица Мясницкая и Сретенка. Когда-то здесь стояла Сретенские ворота Земляного города. В XVII веке на их месте была построена Сухарева башня, легенды о которой живы до сих пор.

Сейчас: Этот район славится красивейшим Сретенским монастырем.

Тверской холм

Тогда: На вершине Тверского холма (Страстной горки) с 1654 года на вершине стоял Страстной монастырь.

Сейчас: Сейчас на месте монастырской колокольни — памятник Пушкину, на монастырском кладбище — театр «Россия».