Дом Пабло Эскобара превратили в отель

Резиденция самого известно колумбийского наркобарона и одного из самых жестоких преступников мира превратилась в роскошный отель. Там, где Пабло Эскобар встречал своих друзей, теперь может провести ночь каждый.

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Частный дом Эскобара расположен неподалеку от мексиканского города Тулум. Трансформацией логова преступника в пятизвездочный отель Casa Malca занимался американский дизайнер Лио Малка.

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36 люксовых номеров, крытые бары, обширные террасы, заполненные современным искусством коридоры — в этом месте сложно признать резиденцию Эскобара.

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Колумбиец построил дом еще в 80-х годах прошлого века. С 1993 года, после смерти дона Пабло, вилла стояла заброшенной. Лио Малка приобрел особняк в 2012 году и с тех пор занимался его восстановлением.

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Сейчас к территории отеля присоединено около 200 метров прилегающих пляжей Тулума.

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Провести ночь в роскошной резиденции с богатой историей можно за 1400 долларов.

Не такая уж большая сумма за возможность рассказывать, что лично видел призрака Эскобара.