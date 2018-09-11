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«Музей неПравды»: портал в другой мир в Петербурге
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«Музей неПравды»: портал в другой мир в Петербурге 

Рамблер 1 час назад
Фото: музейнеправды.рф
В Санкт-Петербурге открылся один из самых таинственных музеев мира, аналогов ему в России пока нет.
Уникальная экспозиция музея предлагает его гостям взглянуть на привычные вещи по-новому и узнать альтернативные версии исторических событий и необъяснимых явлений.
Своей миссией создатели «Музея неПравды» считают объяснение некоторых общеизвестных фактов в другой точки зрения. Кто построил пирамиды? Где живет Снежный человек? Кто такие Аннунаки? Возможны ли перемещения во времени? На все эти вопросы и постарались дать ответы.
Идея создания такого необычного пространства появилась около двух лет назад, сам же процесс создания экспозиций занял около года. Экспонаты призваны не только удивить публику, но и нести в себе определенный смысл, «рассказывать» интересные истории.
музейнеправды.рф
Здесь можно увидеть машину времени, голову снежного человека, портал в другие миры, «настоящих» призраков и многие другие необычные вещи. Всего в музее представлено более 100 интерактивных экспонатов, над которыми трудились около 40 лучших специалистов России.
В дальнейшем «Музей неПравды» планируют «усовершенствовать», сделав еще более интересным для посетителей. В частности, привлечь иностранных туристов, подготовив для них аудиогиды, а также в музее собираются устраивать интерактивные шоу с участием профессиональных актеров.
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