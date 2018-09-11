Ещё
Фестиваль Ганеши Чатуртхи в Москве
Далее:
Читайте также:
Ещё

Фестиваль Ганеши Чатуртхи в Москве 

Партнерский материал 1 час назад
Фото: партнерский материал
Один из наиболее ярких праздников в календаре Индии — день рождения бога Ганеши. Ежегодно в его честь проходит красочный фестиваль, называемый Ганеша Чатуртхи, на котором жители Индии поклоняются божеству и молят его о благополучии.
Самые бурные торжества проходят в Мумбаи. Там приготовления к празднику начинаются за несколько месяцев, в шествиях принимают участие тысячи людей, которые сходятся на пляжах в Мумбаи, чтобы погрузить святых идолов в море под музыку барабанов, песни и танцы.
Важная часть торжественных мероприятий — приношение даров. Ганеша считается сладкоежкой, поэтому под скульптуры с его изображением несут фрукты, кокосы и другие сладости.
Во всех индийских городах и в Мумбаи в частности, проходят бесплатные концерты, народные гулянья и сбор денег на благотворительность.
Фестиваль Ганеша 2018 будет проходить в Москве 13, 14 и 15 сентября. Организаторы фестиваля — Национальный Индийский Культурный Центр «Сита». Каждый день праздник будут отмечать грандиозно!
Анила Рашид
Пресс секретарь и пиар-менеджер Национального Индийского Культурного Центра «Сита».
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В Сахаре нашли Атлантиду12
Возьмут ли вас в разведку: советская задача на логику49
Кого боялся доисторический исполин3
Аргентавис: самая большая птица в истории Земли
Какие блюда любил есть Иван Грозный3
Видео
03:42
Однорукая скрипачка покорила Сеть
Люди
00:41
Пес, говорящий по-японски, очаровал интернет
Безумный мир
02:00
Можно ли укусить себя за локоть
Безумный мир
07:17
Кого боялся доисторический исполин
Безумный мир
02:10
В сафари-парке лев забрался в машину к туристам
Безумный мир
02:26
В небе над Японией заметили «айсберг»
Безумный мир
11:36
Гаджеты из будущего, которые мы увидим уже завтра
Вещи
03:31
Факты, которые заставят вас волноваться
Безумный мир
11:01
Аттракционы, которые заставят визжать смельчаков
Места
10:21
Куда можно сбежать с Земли
Безумный мир
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение