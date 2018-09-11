Фестиваль Ганеши Чатуртхи в Москве

Один из наиболее ярких праздников в календаре Индии — день рождения бога Ганеши. Ежегодно в его честь проходит красочный фестиваль, называемый Ганеша Чатуртхи, на котором жители Индии поклоняются божеству и молят его о благополучии.

Самые бурные торжества проходят в Мумбаи. Там приготовления к празднику начинаются за несколько месяцев, в шествиях принимают участие тысячи людей, которые сходятся на пляжах в Мумбаи, чтобы погрузить святых идолов в море под музыку барабанов, песни и танцы.

Важная часть торжественных мероприятий — приношение даров. Ганеша считается сладкоежкой, поэтому под скульптуры с его изображением несут фрукты, кокосы и другие сладости.

Во всех индийских городах и в Мумбаи в частности, проходят бесплатные концерты, народные гулянья и сбор денег на благотворительность.

Фестиваль Ганеша 2018 будет проходить в Москве 13, 14 и 15 сентября. Организаторы фестиваля — Национальный Индийский Культурный Центр «Сита». Каждый день праздник будут отмечать грандиозно!

Анила Рашид

Пресс секретарь и пиар-менеджер Национального Индийского Культурного Центра «Сита».