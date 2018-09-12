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Что вам не расскажут горничные в отеле
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Что вам не расскажут горничные в отеле 

Рамблер 19 часов назад
Останавливаться в отеле приходилось почти всем. Но мало кто знает, что у обслуживающего персонала есть кое-какие секреты, которые они предпочитают не доверять постояльцам. Например, эти.
1. При бронировании номера через интернет человек предоставляет сервисам бронирования информацию о себе. По ней можно отыскать его в социальных сетях, что некоторые сотрудники отелей и делают.
2. Работа горничных не из лёгких. Девушкам приходится перестилать постельное бельё, выгребать пыль из-под шкафов, начищать сантехнику. Некоторые горничные признаются, что в свободное время они не прочь вздремнуть на кровати в номере.
3. Обеспеченные постояльцы возят с собой дорогие костюмы и платья. Им стоит быть осторожнее, оставляя дизайнерские наряды в номерах: у горничной всегда есть соблазн примерить платье, которое ей не по карману.
4. Чаевые могут решить многое. Горничные всегда более тщательно убирают вип-номера, потому что состоятельные постояльцы оставляют им приличные чаевые. Кстати, богачи довольно часто забывают при выезде в комнатах дорогие аксессуары и после даже не вспоминают о них. В таком случае горничная может забрать вещь себе.
Хотите узнать другие тайны отелей? Смотрите видеосюжет.
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