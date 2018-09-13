Выходные в Москве: куда пойти и что посмотреть 

Экватор сентября подготовил настоящий ивент-бум. В этот уикенд ждем премьеру «Войны и мира» на сцене МАМТ, отправляемся на выставку создателя поп-арта и смотрим традиционный фестиваль Сингапура. Но самое вкусное на киноэкранах — долгожданная российская премьера с Охлобыстиным в главной роли.
Идем в кино
«Временные трудности»
Если в своей первой кинодраме «Эластико» режиссер Михаил Расходников делал акцент на здоровье и крепком сложении героя-футболиста, то в новой работе «Временные трудности» заставил зрителей сопереживать персонажу с врожденным недугом. Подобный хет-трик в кинематографе приняли тепло и даже представили ленту на последнем «Кинотавре».
Сюжет разворачивается вокруг непростой истории Саши Королева (Риналь Мухаметов). Его отец (Иван Охлобыстин), вопреки здравому смыслу, относится к сыну как к обычному человеку: «Твои проблемы лишь временные трудности», — говорит он. В результате бытовые дела, на которые у всех уходят минуты, Саше приходится делать часами.
На ноги отец сына поставил, но последний его возненавидел. И, став знаменитым бизнес-консультантом, получил шанс поквитаться с ним…
Премьера: 13 сентября.
«Хищник»
Король голливудских сценариев и автор третьего «Железного человека» Шейн Блэк выпускает долгожданный ремейк культового ужастика «Хищник». Со времен первой картины прошло уже больше 30 лет, в главных ролях уже не Шварценеггер, однако интерес к ленте от этого не утихает.
Фильм расскажет об инопланетном вторжении на Землю расы хищников. Обнаруживает их главный герой, бывший морпех. Правда, верить в его находку никто не собирается. Единственный, кто может помочь, — сын-аутист. Да, мальчика постоянно обижают в школе, но у него есть уникальный навык — быстрое изучение языков. А значит, он сможет понять и пришельцев.
Премьера: 13 сентября.
«Девица»
Еще одна картина с кинофестиваля, но уже с Берлинского, вестерн-комедия «Девица», где на пару со звездой фильма «Джейн Эйр» Мией Васиковской снялся Роберт Паттинсон. Актер исполнил роль нарциссичного педанта Сэмюэла, который влюбляется и готовится связать себя узами брака с красавицей Пенелопой. Однако девушку похищает некий злодей.
Сэмюэл, конечно же, бросается на помощь возлюбленной, прихватив с собой пони и священника-пьянчугу…
Премьера: 13 сентября.
Выход в свет
Red Bull Music Festival
Впервые на территории завода «Арма» пройдет всемирно известный музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival, где в рамках трехдневной программы выступят более 70 артистов, пройдут специальные public talk, вечеринки и многое другое. Хедлайнерами события станут изобретатель дип-хауса Ларри Херд, пионер российского электропопа Юрий Чернавский и основатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов.
Плюс ко всему на отдельных зонах устроят тематические корнеры. Так, компания AccorHotels презентует свою лаунж-зону в формате бара, где все участники программы Le Club AccorHotels смогут расслабиться и попробовать оригинальный коктейль.
Когда: 14-16 сентября.
Цена билета: от 1000 руб.
Выставки в МАММ
Как посмотреть то, чего никогда не было? На этот вопрос умело отвечают в «Мультимедиа Арт Музее» Москвы и запускают красноречивый проект «Вы смотрите на то, чего никогда не было». В выставку войдут бриллианты из коллекции фонда Заблудович — работы величайших фотографов, от гениальной Синди Шерман до концептуального гения Кристофера Уильямса.
Параллельно с выставкой откроют двери экспозиции Джима Дайна — одного из основателей такого направления, как поп-арт. Гости смогут увидеть наиболее яркие работы американского художника, созданные им в период с 1961 по 2016 год.
Когда: с 14 сентября.
Цена билета: от 150 руб.
Фестиваль Сингапура на «Флаконе»
Тем, кто в первый месяц осени особенно тоскует по лету, прямая дорога на яркий и солнечный фестиваль Сингапура на «Флаконе». Этот удивительный, технологичный и невероятно красивый город-государство можно изучать бесконечно. А его культура, кухня и любовь жителей к тусовкам — то, чем восторгается весь мир.
Поэтому на фестивале будут предлагать попробовать коктейли знаменитого бармена Виджея Мудалиара, аутентичную сингапурскую кухню (на событие приедет «мишленовский» шеф-повар Чан Хон Мен), посмотреть выставку работ лучших художников Сингапура, а также обучат традиционному бисероплетению.
Когда: 15-16 сентября.
Цена билета: бесплатно.
Мини-музей ИКЕА
В этом году нашему главному мебельному лабиринту исполняется 75 лет. Крупный юбилей компания празднует, соответственно, по-крупному. Например, открывает импровизированный музей в Петербурге. При этом само пространство выставки будет выполнено в виде большой коробки и разделено на две зоны.
В первой можно будет посмотреть короткометражный фильм Валерии Гай Германики «Прометей», посвященный ИКЕА, а во второй увидеть культовые товары бренда и сделать с ними тематические снимки.
Когда: 15-16 сентября.
Цена билета: бесплатно.
Вечеринка Zotman Pizza Pie
Весело отметить день рождения зовет и ресторан Zotman Pizza Pie. В своем традиционном дворике для вечеринок «У Никитских ворот» команда заведения устроит зажигательный праздник в честь четырехлетия с танцами, угощениями и тортом.
За музыкальное сопровождение будут отвечать сразу три диджея. В 21:00 вечеринку откроет dj JULLE, к полуночи за диджейский пульт встанет Сесиль Плеже, а в 2:00 будет играть dj Sasha Orlando.
Когда: 14 сентября.
Цена билета: бесплатно.
По ресторанам
Сотрудничество «Brasserie МОСТа» и МАМТа
В ресторанах тоже поддерживают культурную тематику. В сотрудничестве с Московским музыкальным театром имени Станиславского, на сцене которого 14 сентября состоится премьера оперы «Война и мир», ресторан «Brasserie МОСТ» выпускает специальное блюдо. Презентовать его прямиком из Франции прилетел шеф-повар заведения Жан-Люк Молль.
Соответственно постановке блюдо назвали «Война и мир», где за «войну» в ответе обжаренная на гриле говядина, а за «мир» — традиционность рецепта и нежное украшение в виде пищевых цветов.
Осенний сет в Moregrill
А уже в четверг задорный шеф из Италии Франческо Ди Марцио в ресторане Moregrill представит свой четвертый авторский сет. Всего один день гости смогут попробовать девять гастрономических курсов в необычном и очень ярком сочетании европейских, азиатских и русских продуктов. В основе блюд будет лишь чистота вкуса и никаких отвлекающих моментов.
Например, среди закусок встречаем томаты с кремом из страчателлы и томатным мороженым, горячие блюда представят с подачи креветки гриль с тремя видами соусов и садовой земляникой, а на десерт — авторское прочтение «Анны Павловой».
Открытие Panda Express
Азиатский «Макдоналдс», или крупнейшая сеть китайской кухни Panda Express, наконец, открыла свой первый ресторан в России. Попробовать знаменитую лапшу от супругов-создателей Чернг теперь можно в корнере торгового центра «Мега Химки».
По заявлению шеф-повара заведения Джеффа Хименеза, все меню идентично тому, что представлено на родине проекта, в Америке. А значит, пока блюда не решили адаптировать под российскую публику, есть возможность оценить настоящий вкус западной кухни, не уезжая за пределы Московской области.