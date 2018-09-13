Выходные в Москве: куда пойти и что посмотреть

Экватор сентября подготовил настоящий ивент-бум. В этот уикенд ждем премьеру «Войны и мира» на сцене МАМТ, отправляемся на выставку создателя поп-арта и смотрим традиционный фестиваль Сингапура. Но самое вкусное на киноэкранах — долгожданная российская премьера с Охлобыстиным в главной роли.

Идем в кино

«Временные трудности»

Если в своей первой кинодраме «Эластико» режиссер Михаил Расходников делал акцент на здоровье и крепком сложении героя-футболиста, то в новой работе «Временные трудности» заставил зрителей сопереживать персонажу с врожденным недугом. Подобный хет-трик в кинематографе приняли тепло и даже представили ленту на последнем «Кинотавре».

Сюжет разворачивается вокруг непростой истории Саши Королева ( Риналь Мухаметов ). Его отец (Иван Охлобыстин), вопреки здравому смыслу, относится к сыну как к обычному человеку: «Твои проблемы лишь временные трудности», — говорит он. В результате бытовые дела, на которые у всех уходят минуты, Саше приходится делать часами.

На ноги отец сына поставил, но последний его возненавидел. И, став знаменитым бизнес-консультантом, получил шанс поквитаться с ним…

Премьера: 13 сентября.

«Хищник»

Король голливудских сценариев и автор третьего «Железного человека» Шейн Блэк выпускает долгожданный ремейк культового ужастика «Хищник». Со времен первой картины прошло уже больше 30 лет, в главных ролях уже не Шварценеггер, однако интерес к ленте от этого не утихает.

Фильм расскажет об инопланетном вторжении на Землю расы хищников. Обнаруживает их главный герой, бывший морпех. Правда, верить в его находку никто не собирается. Единственный, кто может помочь, — сын-аутист. Да, мальчика постоянно обижают в школе, но у него есть уникальный навык — быстрое изучение языков. А значит, он сможет понять и пришельцев.

Премьера: 13 сентября.

«Девица»

Еще одна картина с кинофестиваля, но уже с Берлинского, вестерн-комедия «Девица», где на пару со звездой фильма «Джейн Эйр» Мией Васиковской снялся Роберт Паттинсон . Актер исполнил роль нарциссичного педанта Сэмюэла, который влюбляется и готовится связать себя узами брака с красавицей Пенелопой. Однако девушку похищает некий злодей.

Сэмюэл, конечно же, бросается на помощь возлюбленной, прихватив с собой пони и священника-пьянчугу…

Премьера: 13 сентября.

Выход в свет

Red Bull Music Festival

Впервые на территории завода «Арма» пройдет всемирно известный музыкальный фестиваль Red Bull Music Festival, где в рамках трехдневной программы выступят более 70 артистов, пройдут специальные public talk, вечеринки и многое другое. Хедлайнерами события станут изобретатель дип-хауса Ларри Херд, пионер российского электропопа Юрий Чернавский и основатель лейбла Ored Recordings Булат Халилов.

Плюс ко всему на отдельных зонах устроят тематические корнеры. Так, компания AccorHotels презентует свою лаунж-зону в формате бара, где все участники программы Le Club AccorHotels смогут расслабиться и попробовать оригинальный коктейль.

Когда: 14-16 сентября.

Цена билета: от 1000 руб.

Выставки в МАММ

Как посмотреть то, чего никогда не было? На этот вопрос умело отвечают в «Мультимедиа Арт Музее» Москвы и запускают красноречивый проект «Вы смотрите на то, чего никогда не было». В выставку войдут бриллианты из коллекции фонда Заблудович — работы величайших фотографов, от гениальной Синди Шерман до концептуального гения Кристофера Уильямса

Параллельно с выставкой откроют двери экспозиции Джима Дайна — одного из основателей такого направления, как поп-арт. Гости смогут увидеть наиболее яркие работы американского художника, созданные им в период с 1961 по 2016 год.

Когда: с 14 сентября.

Цена билета: от 150 руб.

Фестиваль Сингапура на «Флаконе»

Тем, кто в первый месяц осени особенно тоскует по лету, прямая дорога на яркий и солнечный фестиваль Сингапура на «Флаконе». Этот удивительный, технологичный и невероятно красивый город-государство можно изучать бесконечно. А его культура, кухня и любовь жителей к тусовкам — то, чем восторгается весь мир.

Поэтому на фестивале будут предлагать попробовать коктейли знаменитого бармена Виджея Мудалиара, аутентичную сингапурскую кухню (на событие приедет «мишленовский» шеф-повар Чан Хон Мен), посмотреть выставку работ лучших художников Сингапура, а также обучат традиционному бисероплетению.

Когда: 15-16 сентября.

Цена билета: бесплатно.

Мини-музей ИКЕА

В этом году нашему главному мебельному лабиринту исполняется 75 лет. Крупный юбилей компания празднует, соответственно, по-крупному. Например, открывает импровизированный музей в Петербурге. При этом само пространство выставки будет выполнено в виде большой коробки и разделено на две зоны.

В первой можно будет посмотреть короткометражный фильм Валерии Гай Германики «Прометей», посвященный ИКЕА, а во второй увидеть культовые товары бренда и сделать с ними тематические снимки.

Когда: 15-16 сентября.

Цена билета: бесплатно.

Вечеринка Zotman Pizza Pie

Весело отметить день рождения зовет и ресторан Zotman Pizza Pie. В своем традиционном дворике для вечеринок «У Никитских ворот» команда заведения устроит зажигательный праздник в честь четырехлетия с танцами, угощениями и тортом.

За музыкальное сопровождение будут отвечать сразу три диджея. В 21:00 вечеринку откроет dj JULLE, к полуночи за диджейский пульт встанет Сесиль Плеже, а в 2:00 будет играть dj Sasha Orlando.

Когда: 14 сентября.

Цена билета: бесплатно.

По ресторанам

Сотрудничество «Brasserie МОСТа» и МАМТа

В ресторанах тоже поддерживают культурную тематику. В сотрудничестве с Московским музыкальным театром имени Станиславского, на сцене которого 14 сентября состоится премьера оперы «Война и мир», ресторан «Brasserie МОСТ» выпускает специальное блюдо. Презентовать его прямиком из Франции прилетел шеф-повар заведения Жан-Люк Молль.

Соответственно постановке блюдо назвали «Война и мир», где за «войну» в ответе обжаренная на гриле говядина, а за «мир» — традиционность рецепта и нежное украшение в виде пищевых цветов.

Осенний сет в Moregrill

А уже в четверг задорный шеф из Италии Франческо Ди Марцио в ресторане Moregrill представит свой четвертый авторский сет. Всего один день гости смогут попробовать девять гастрономических курсов в необычном и очень ярком сочетании европейских, азиатских и русских продуктов. В основе блюд будет лишь чистота вкуса и никаких отвлекающих моментов.

Например, среди закусок встречаем томаты с кремом из страчателлы и томатным мороженым, горячие блюда представят с подачи креветки гриль с тремя видами соусов и садовой земляникой, а на десерт — авторское прочтение « Анны Павловой ».

Открытие Panda Express

Азиатский «Макдоналдс» , или крупнейшая сеть китайской кухни Panda Express, наконец, открыла свой первый ресторан в России. Попробовать знаменитую лапшу от супругов-создателей Чернг теперь можно в корнере торгового центра «Мега Химки».

По заявлению шеф-повара заведения Джеффа Хименеза, все меню идентично тому, что представлено на родине проекта, в Америке. А значит, пока блюда не решили адаптировать под российскую публику, есть возможность оценить настоящий вкус западной кухни, не уезжая за пределы Московской области.