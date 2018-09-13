Выставка #ВСЕМПОСОБАКЕ 16 сентября

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» 16 сентября 2018 года проводит в Новодевичьем парке выставку-пристройство собак из приютов Москвы и Подмосковья.

Выставка #Всемпособаке — это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более 6000 гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.

В выставке примут участие 19 приютов Москвы и Подмосковья и 100 собак разных по возрасту, размеру и темпераменту. Впервые в истории Фонда пройдет мероприятие с таким количеством собак-участников. Все животные здоровы и привиты, любого из них в день выставки можно забрать домой, для этого необходимо пройти собеседование (будут проводить профессиональные зоопсихологи) и заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт!).

Спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимое для первых дней адаптации собаки в доме, а спустя 2 недели Фонд проведет для «выпускников» выставки обучающие лекции со специалистами: кинологами, зоопсихологами, ветеринарами.

партнерский материал

Место проведения — старейший парк в районе Хамовники. На площадке, которая находится рядом с Новодевичьим прудом будут организованы: мобильный вет.кабинет для гостей со своими собаками, детская зона для семей с детьми, несколько фотозон с возможностью распечатать фото на память, небольшой благотворительный маркет и сытный фудкорт. Посетители выставки смогут сделать посильный вклад в благотворительность и передать помощь для бездомных животных в пункте сбора, организованном на площадке.

Выставка пройдет при любой погоде в воскресенье 16 сентября с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный и бесплатный!

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