Выставка #ВСЕМПОСОБАКЕ 16 сентября 

Фонд содействия развитию гуманного и ответственного отношения к животным «Подарок судьбы» 16 сентября 2018 года проводит в Новодевичьем парке выставку-пристройство собак из приютов Москвы и Подмосковья.
Выставка #Всемпособаке — это ежегодный городской социальный проект, привлекающий более 6000 гостей и имеющий большой резонанс в обществе. Цель акции — найти дом для животных из приютов и позитивно повлиять на отношение общества к беспородным собакам и кошкам.
В выставке примут участие 19 приютов Москвы и Подмосковья и 100 собак разных по возрасту, размеру и темпераменту. Впервые в истории Фонда пройдет мероприятие с таким количеством собак-участников. Все животные здоровы и привиты, любого из них в день выставки можно забрать домой, для этого необходимо пройти собеседование (будут проводить профессиональные зоопсихологи) и заключить договор ответственного содержания (нужен паспорт!).
Спонсоры выставки подарят хозяевам все необходимое для первых дней адаптации собаки в доме, а спустя 2 недели Фонд проведет для «выпускников» выставки обучающие лекции со специалистами: кинологами, зоопсихологами, ветеринарами.
партнерский материал
Выставки #всемпособаке активно поддерживают российские знаменитости: певица Ёлка, а также Сергей Лазарев, который взял одну из участниц прошлых выставок, Иван Ургант, Ольга Шелест, Дмитрий Хрусталев, Александр Гудков, Влади Каста, Лена Темникова, Татьяна Лазарева, Нонна Гришаева, Влад Соколовский, Ляйсан Утяшева, Юлианна Караулова, Рита Дакота, Сергей Гореликов, Анна Плетнева, Константин Крюков и многие другие.
Место проведения — старейший парк в районе Хамовники. На площадке, которая находится рядом с Новодевичьим прудом будут организованы: мобильный вет.кабинет для гостей со своими собаками, детская зона для семей с детьми, несколько фотозон с возможностью распечатать фото на память, небольшой благотворительный маркет и сытный фудкорт. Посетители выставки смогут сделать посильный вклад в благотворительность и передать помощь для бездомных животных в пункте сбора, организованном на площадке.
Выставка пройдет при любой погоде в воскресенье 16 сентября с 12:00 до 18:00 в парке «Новодевичьи пруды» (м. Спортивная). Вход свободный и бесплатный!
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